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13 сентября, 17:13

Раскрепощённую финскую экс-премьершу планировали убить оружием из 3D-принтера

СМИ: В Лахти троих финнов судят за подготовку убийства экс-премьера страны Марин

<p>Санна Марин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sannamarin</p>

Санна Марин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sannamarin

В городе Лахти в Финляндии по обвинению в преступлениях с террористическими целями, в частности в подготовке к убийству бывшего главы правительства страны Санны Марин, судят троих финнов. Об этом сообщило крупнейшее издание государства Helsingin Sanomat.

"Главный обвиняемый по делу о терроризме выдвинул идею убийства тогдашнего премьер-министра Санны Марин на рыночной площади Лахти в августе 2022 года", — сказано в материале газеты.

Подсудимых подозревают в создании крайне правой радикальной группы антииммиграционной направленности, которая занималась подготовкой терактов. Также у правоохранителей есть основания полагать, что фигуранты умели создавать эффективное огнестрельное оружие на 3D-принтере. Полицейские конфисковали четыре единицы огнестрела, который был изготовлен таким образом, и более 1,5 тысячи патронов к нему. Тем не менее функциональность этого оружия может быть оспорена в суде.

Экс-премьер Финляндии Санна Марин ушла из парламента ради работы у Тони Блэра

Экс-премьер Финляндии Санна Марин ушла из парламента ради работы у Тони Блэра

Напомним, Социал-демократическая партия Финляндии проиграла на парламентских выборах. После этого стало известно, что правительство страны во главе с Марин уйдёт в отставку. Соответствующее заявление Санна Марин подала 6 апреля. А в мае она объявила о разводе с супругом, после чего начала выходить в свет в прозрачных коротких платьях и мини-юбках.

Юрий Лысенко
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