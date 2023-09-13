Раскрепощённую финскую экс-премьершу планировали убить оружием из 3D-принтера

В городе Лахти в Финляндии по обвинению в преступлениях с террористическими целями, в частности в подготовке к убийству бывшего главы правительства страны Санны Марин, судят троих финнов. Об этом сообщило крупнейшее издание государства Helsingin Sanomat.

Подсудимых подозревают в создании крайне правой радикальной группы антииммиграционной направленности, которая занималась подготовкой терактов. Также у правоохранителей есть основания полагать, что фигуранты умели создавать эффективное огнестрельное оружие на 3D-принтере. Полицейские конфисковали четыре единицы огнестрела, который был изготовлен таким образом, и более 1,5 тысячи патронов к нему. Тем не менее функциональность этого оружия может быть оспорена в суде.