Эксперт рассказала, превратит ли Запад телефоны россиян в кирпичи
Эксперт Касперская: Западу невыгодно выключать смартфоны пользователей в России
Западные производители электронных устройств могут отключить смартфоны удалённо на определённой территории, в том числе в России, но Европе и США это не очень выгодно. Об этом рассказала президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская.
"Это можно сделать и через обновление в операционной системе, и просто через встроенные функции... Вопрос в том, что через эти устройства на наших граждан влияют, и с этой точки зрения нашему противнику не очень выгодно их отключать", — сказала она на интенсиве "Технологии будущего", который проходит в рамках программы "Мастерская новых медиа".
Кроме того, Касперская сообщила о переходе на отечественное ПО. Она считает, что в ближайшем будущем многие компании поймут необходимость импортозамещения в целях обеспечения собственной информационной безопасности. И сегодня уже активно на отечественное ПО переходят критические объекты информационной инфраструктуры (КИИ). Закончить они должны этот процесс до 2025 года — так говорится в указе президента РФ Владимира Путина от ноября 2020 года.
Задуматься об этом переходе должны и другие предприятия, которые не относятся к КИИ. Дело в том, что с уходом иностранных производителей из РФ будет деградировать их софт, а значит, в любом случае придётся менять ПО.
"Мой совет этим предприятиям: <...> искать сейчас российские аналоги, составлять поэтапный план перехода на отечественные программные продукты и начинать этим заниматься, если ещё не начали", — заключила Касперская.
Напомним, в июне ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля. Также Лаборатория Касперского выявила кибератаку с использованием iPhone сотрудников. При этом в Apple отрицают информацию ФСБ об использовании устройств компании для слежки. После кибератаки "Ростех" запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях.
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