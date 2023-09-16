Эксперт рассказала, превратит ли Запад телефоны россиян в кирпичи

Западные производители электронных устройств могут отключить смартфоны удалённо на определённой территории, в том числе в России, но Европе и США это не очень выгодно. Об этом рассказала президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Это можно сделать и через обновление в операционной системе, и просто через встроенные функции... Вопрос в том, что через эти устройства на наших граждан влияют, и с этой точки зрения нашему противнику не очень выгодно их отключать", — сказала она на интенсиве "Технологии будущего", который проходит в рамках программы "Мастерская новых медиа".

Кроме того, Касперская сообщила о переходе на отечественное ПО. Она считает, что в ближайшем будущем многие компании поймут необходимость импортозамещения в целях обеспечения собственной информационной безопасности. И сегодня уже активно на отечественное ПО переходят критические объекты информационной инфраструктуры (КИИ). Закончить они должны этот процесс до 2025 года — так говорится в указе президента РФ Владимира Путина от ноября 2020 года.

Задуматься об этом переходе должны и другие предприятия, которые не относятся к КИИ. Дело в том, что с уходом иностранных производителей из РФ будет деградировать их софт, а значит, в любом случае придётся менять ПО.