Советник Сальдо заявил о разворачивающейся в Херсоне гуманитарной катастрофе

Социогуманитарная катастрофа разворачивается в городе Херсоне, который контролируется Украиной. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.

"Проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги", — сказал он.

В беседе с РИА "Новости" Малькевич подчеркнул, что жители Херсона при этом удивляются тому, что происходит на левом берегу области. А ведь там сейчас строится и модернизируется инфраструктура, работают школы и вузы. Также населению части Херсонской области, освобождённой в 2022 году ВС РФ, не нужно оплачивать коммунальные услуги.

Лайф писал в июне, что врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в столице региона. Связана она с подрывом ВСУ Каховской ГЭС.