Советник Сальдо заявил о разворачивающейся в Херсоне гуманитарной катастрофе
Малькевич: В Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа
Социогуманитарная катастрофа разворачивается в городе Херсоне, который контролируется Украиной. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.
"Проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги", — сказал он.
В беседе с РИА "Новости" Малькевич подчеркнул, что жители Херсона при этом удивляются тому, что происходит на левом берегу области. А ведь там сейчас строится и модернизируется инфраструктура, работают школы и вузы. Также населению части Херсонской области, освобождённой в 2022 году ВС РФ, не нужно оплачивать коммунальные услуги.
Лайф писал в июне, что врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в столице региона. Связана она с подрывом ВСУ Каховской ГЭС.
Напомним, 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. Их главы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. А 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении этих регионов к РФ.
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