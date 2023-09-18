Новосибирским аграриям пообещали возместить ущерб после посадки самолёта в поле
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Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" возместит аграриям ущерб, который был нанесён в результате аварийной посадки самолёта в районе населённых пунктов Убинское и Московка Новосибирской области. Об этом заявил глава Убинского района Олег Конюк в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
"Проблем никаких нет, сельхозтоваропроизводитель сейчас считает ущерб. Представители Уральских авиалиний выходили на меня и на руководителя хозяйства — они готовы возместить ущерб", — сказал Конюк журналистам, его слова приводит kp.ru.
Глава района добавил, что все связанные с ликвидацией последствий ЧП вопросы были решены, а также отметил, что на данный момент на самолёте работает комиссия для принятия дальнейших решений. В свою очередь губернатор Андрей Травников поблагодарил местные власти за то, что они быстро среагировали и оказали пассажирам все необходимые комфортные условия.
Как уже рассказывал Лайф, Airbus A320 Уральских авиалиний, следовавший из Сочи в Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Ещё в воздухе самолёт подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил сесть в аэропорту Новосибирска, однако приземлиться удалось в поле. В этот момент на борту находилось почти 170 человек, в том числе дети. После инцидента было возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП Росавиация создала специальную комиссию.