Новосибирским аграриям пообещали возместить ущерб после посадки самолёта в поле

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" возместит аграриям ущерб, который был нанесён в результате аварийной посадки самолёта в районе населённых пунктов Убинское и Московка Новосибирской области. Об этом заявил глава Убинского района Олег Конюк в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

"Проблем никаких нет, сельхозтоваропроизводитель сейчас считает ущерб. Представители Уральских авиалиний выходили на меня и на руководителя хозяйства — они готовы возместить ущерб", — сказал Конюк журналистам, его слова приводит kp.ru.