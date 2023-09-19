Украина хотела бы, но не может уйти от использования Starlink, пишут СМИ
Pais: Киев готов отказаться от сети Starlink Маска, но не может этого сделать
Украина имеет альтернативы спутниковой сети Starlink, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, но не может найти способ перейти к новым партнёрам. Об этом сообщает газета Pais.
"Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признаёт, что отказаться от Маска невозможно", — уточняется в материале.
Издание подчёркивает, что Starlink обеспечивает украинскую оборону, отказ от услуг компании обернётся военным провалом. Поэтому Киеву остаётся уповать на то, что компания Маска SpaceX "не бросит в беде", резюмируется в статье.
Ранее сообщалось, что Илон Маск намеренно отключил ВСУ спутниковую связь Starlink у Крыма, чем сорвал атаку на Черноморский флот РФ. Позже предприниматель заверил, что связь в районе полуострова была ограничена задолго до этих событий. По его словам, применение систем Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX. Результатом всего этого стало расследование, начатое Сенатским комитетом по ВС США.
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