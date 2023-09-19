Украина хотела бы, но не может уйти от использования Starlink, пишут СМИ

Украина имеет альтернативы спутниковой сети Starlink, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, но не может найти способ перейти к новым партнёрам. Об этом сообщает газета Pais.

"Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признаёт, что отказаться от Маска невозможно", — уточняется в материале.