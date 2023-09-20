Экстренное заседание Совбеза ООН по Нагорному Карабаху пройдёт 21 сентября
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию с возобновлением боевых действий, произошедшим 19 сентября на территории Нагорного Карабаха, в четверг, 21 сентября. Письмо с просьбой о проведении экстренного заседания отправили Ереван и Париж, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
"Срочно необходимы чёткое осуждение действий Азербайджана и соответствующие меры", — написала дипломат в соцсети Х.
Днём ранее намерение созвать заседание Совбеза Организации подтвердил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном после начала операции Азербайджана в НКР.
Нагорный Карабах в XX веке уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее обострение отгремело не так давно — осенью 2020 года. Потушить его удалось при посредничестве президента России Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну.
UN Photo / Manuel Elías