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20 сентября, 04:08

Экстренное заседание Совбеза ООН по Нагорному Карабаху пройдёт 21 сентября

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию с возобновлением боевых действий, произошедшим 19 сентября на территории Нагорного Карабаха, в четверг, 21 сентября. Письмо с просьбой о проведении экстренного заседания отправили Ереван и Париж, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

"Срочно необходимы чёткое осуждение действий Азербайджана и соответствующие меры", — написала дипломат в соцсети Х.

Днём ранее намерение созвать заседание Совбеза Организации подтвердил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном после начала операции Азербайджана в НКР.

Пашиняна и Макрона обвинили в сговоре для "сдачи" Карабаха

Пашиняна и Макрона обвинили в сговоре для "сдачи" Карабаха

Нагорный Карабах в XX веке уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее обострение отгремело не так давно — осенью 2020 года. Потушить его удалось при посредничестве президента России Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну.

Обложка ©

UN Photo / Manuel Elías

Илья Пушкарев
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