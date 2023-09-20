Экстренное заседание Совбеза ООН по Нагорному Карабаху пройдёт 21 сентября

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию с возобновлением боевых действий, произошедшим 19 сентября на территории Нагорного Карабаха, в четверг, 21 сентября. Письмо с просьбой о проведении экстренного заседания отправили Ереван и Париж, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Днём ранее намерение созвать заседание Совбеза Организации подтвердил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном после начала операции Азербайджана в НКР.