Песков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Пашиняна
Кремль ожидает согласования сроков проведения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна. Как только этот разговор состоится, мы вас будем информировать", — сказал он.
В свою очередь контакты Москвы и Баку, отметил представитель Кремля, продолжатся на рабочем уровне, однако при необходимости разговор Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева может состояться.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в непризнанном Нагорном Карабахе. По словам Никола Пашиняна, Баку втягивает Армению в полномасштабную войну. В свою очередь азербайджанская сторона уже назвала условия для начала переговоров. Однако стороны уже договорились о прекращении огня.
Сам Нагорный Карабах только за XX век пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее обострение вспыхнуло в сентябре 2020 года, однако его удалось потушить при посредничестве Владимира Путина. По результатам соглашений в непризнанной республике были размещены российские миротворцы.
LIFE / Павел Баранов