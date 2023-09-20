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20 сентября, 09:24

Песков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Пашиняна

Кремль ожидает согласования сроков проведения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна. Как только этот разговор состоится, мы вас будем информировать", сказал он.

В свою очередь контакты Москвы и Баку, отметил представитель Кремля, продолжатся на рабочем уровне, однако при необходимости разговор Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева может состояться.

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Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в непризнанном Нагорном Карабахе. По словам Никола Пашиняна, Баку втягивает Армению в полномасштабную войну. В свою очередь азербайджанская сторона уже назвала условия для начала переговоров. Однако стороны уже договорились о прекращении огня.

Сам Нагорный Карабах только за XX век пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее обострение вспыхнуло в сентябре 2020 года, однако его удалось потушить при посредничестве Владимира Путина. По результатам соглашений в непризнанной республике были размещены российские миротворцы.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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