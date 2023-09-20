Нельзя защитить землю, которую не хотят и не могут защитить те, кто её отдал и не намерен бороться. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя претензии армянской общественности к политике РФ относительно Нагорного Карабаха.

"Армения задаёт вопросы нам! А себе? Мы должны воевать с Азербайджаном? За Карабах? Который признал азербайджанским сам Пашинян? Что-то тут не стыкуется. Нельзя защитить землю, которую не хотят и не могут защитить те, кто эту землю отдал и бороться за неё не намерен", — написал он в телеграм-канале.