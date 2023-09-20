В Госдуме ответили на претензии армян к России
Депутат Морозов напомнил армянам, что Пашинян признал Карабах Азербайджаном
Нельзя защитить землю, которую не хотят и не могут защитить те, кто её отдал и не намерен бороться. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя претензии армянской общественности к политике РФ относительно Нагорного Карабаха.
"Армения задаёт вопросы нам! А себе? Мы должны воевать с Азербайджаном? За Карабах? Который признал азербайджанским сам Пашинян? Что-то тут не стыкуется. Нельзя защитить землю, которую не хотят и не могут защитить те, кто эту землю отдал и бороться за неё не намерен", — написал он в телеграм-канале.
Парламентарий напомнил, что наша страна никогда не претендовала на Карабах, а миротворцы находятся там только по мандату враждующих сторон. Он призвал "братьев-армян" определиться и, когда всё уляжется, спросить своего премьер-министра Никола Пашиняна о том, почему Ереван "профукал и Карабах, и дружбу с Россией".
Напомним, вчера, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении на территории спорного региона военной техники и солдат. Однако боевые действия продлились недолго и уже сегодня стороны договорились о прекращении огня. По данным армянской стороны, от действий ВС Азербайджана погибли 32 человека и ещё более 200 пострадали. В Баку тем временем заявляют о наличии плана по интеграции армянского населения уже неспорного региона.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ