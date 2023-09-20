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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 17:50
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В Госдуме ответили на претензии армян к России

Депутат Морозов напомнил армянам, что Пашинян признал Карабах Азербайджаном

Нельзя защитить землю, которую не хотят и не могут защитить те, кто её отдал и не намерен бороться. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя претензии армянской общественности к политике РФ относительно Нагорного Карабаха.

"Армения задаёт вопросы нам! А себе? Мы должны воевать с Азербайджаном? За Карабах? Который признал азербайджанским сам Пашинян? Что-то тут не стыкуется. Нельзя защитить землю, которую не хотят и не могут защитить те, кто эту землю отдал и бороться за неё не намерен", написал он в телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что наша страна никогда не претендовала на Карабах, а миротворцы находятся там только по мандату враждующих сторон. Он призвал "братьев-армян" определиться и, когда всё уляжется, спросить своего премьер-министра Никола Пашиняна о том, почему Ереван "профукал и Карабах, и дружбу с Россией".

Минобороны: Карабах и Баку договорились прекратить огонь при помощи миротворцев
Минобороны: Карабах и Баку договорились прекратить огонь при помощи миротворцев

Напомним, вчера, 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении на территории спорного региона военной техники и солдат. Однако боевые действия продлились недолго и уже сегодня стороны договорились о прекращении огня. По данным армянской стороны, от действий ВС Азербайджана погибли 32 человека и ещё более 200 пострадали. В Баку тем временем заявляют о наличии плана по интеграции армянского населения уже неспорного региона.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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