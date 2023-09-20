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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 17:56
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В Госдуме указали на единственного виновника кризиса в Карабахе, и это не Россия

Депутат Никонов: Винить в ситуации с Карабахом можно руководство Армении

Несмотря на достигнутые в 2020 году трёхсторонние договорённости по Нагорному Карабаху, Армения в одностороннем порядке стала отказываться от них и фактически признала регион частью Азербайджана. Об этом напомнил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам и депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов. Он отметил, что Москва исполняла свои обязанности "абсолютно чётко и честно".

"Однако армянская сторона в ходе встреч в Праге под эгидой Европейского союза в одностороннем порядке стала отказываться от этих договорённостей и, по существу, сама приняла решение о том, что Карабах является частью Азербайджана", цитирует его пресс-служба фракции ЕР в ГД.

Никонов подчеркнул, что Россия делает всё для обеспечения безопасности населения Карабаха, а наши миротворцы предпринимают усилия, дабы избежать гуманитарной катастрофы.

Депутат указал, что винить в сложившейся ситуации можно руководство Армении, которое признало суверенитет Азербайджана над Карабахом под давлением Евросоюза. По его словам, претензии к РФ "абсолютно беспочвенны и неоправданны".

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Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат. Однако уже сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем временем в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха.

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ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Marut Vanyan

Матвей Константинов
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