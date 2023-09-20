В Госдуме указали на единственного виновника кризиса в Карабахе, и это не Россия

Несмотря на достигнутые в 2020 году трёхсторонние договорённости по Нагорному Карабаху, Армения в одностороннем порядке стала отказываться от них и фактически признала регион частью Азербайджана. Об этом напомнил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам и депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов. Он отметил, что Москва исполняла свои обязанности "абсолютно чётко и честно".

"Однако армянская сторона в ходе встреч в Праге под эгидой Европейского союза в одностороннем порядке стала отказываться от этих договорённостей и, по существу, сама приняла решение о том, что Карабах является частью Азербайджана", — цитирует его пресс-служба фракции ЕР в ГД.

Никонов подчеркнул, что Россия делает всё для обеспечения безопасности населения Карабаха, а наши миротворцы предпринимают усилия, дабы избежать гуманитарной катастрофы.