Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 14:56

В Госдуме указали на единственного виновника кризиса в Карабахе, и это не Россия

Депутат Никонов: Винить в ситуации с Карабахом можно руководство Армении

Несмотря на достигнутые в 2020 годы трёхсторонние договорённости по Нагорному Карабаху, армянская сторона в одностороннем порядке стала отказываться от них и фактически признала регион частью Азербайджана. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов. Он отметил, что Москва исполняла свои обязанности "абсолютно чётко и честно".

"Однако армянская сторона в ходе встреч, прежде всего, в Праге под эгидой Европейского Союза, в одностороннем порядке стала отказываться от этих договорённостей и по существу сама приняла решение о том, что Карабах является частью Азербайджана", цитирует его пресс-служба фракции ЕР в ГД.

Никонов подчеркнул, что Россия делает всё для обеспечения безопасности населения Карабаха и наши миротворцы предпринимают усилия, дабы избежать гуманитарной катастрофы.

Депутат указал, что винить с сложившейся ситуации можно руководство Армении, которое признало суверенитет Азербайджана над Карабахом под давлением Евросоюза. По его словам, претензии к РФ "абсолютно беспочвенны и не оправданы".

В Госдуме сочли "худшим исходом" возможное вмешательство Запада в Карабахский конфликт

В Госдуме сочли "худшим исходом" возможное вмешательство Запада в Карабахский конфликт

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат. Однако уже сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президета России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем времен в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха.

Обложка ©

ТАСС / dpa/picture-alliance / Marut Vanyan

Матвей Константинов
  • Новости
  • Госдума
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров