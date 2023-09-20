В Госдуме указали на единственного виновника кризиса в Карабахе, и это не Россия
Депутат Никонов: Винить в ситуации с Карабахом можно руководство Армении
Несмотря на достигнутые в 2020 годы трёхсторонние договорённости по Нагорному Карабаху, армянская сторона в одностороннем порядке стала отказываться от них и фактически признала регион частью Азербайджана. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов. Он отметил, что Москва исполняла свои обязанности "абсолютно чётко и честно".
"Однако армянская сторона в ходе встреч, прежде всего, в Праге под эгидой Европейского Союза, в одностороннем порядке стала отказываться от этих договорённостей и по существу сама приняла решение о том, что Карабах является частью Азербайджана", — цитирует его пресс-служба фракции ЕР в ГД.
Никонов подчеркнул, что Россия делает всё для обеспечения безопасности населения Карабаха и наши миротворцы предпринимают усилия, дабы избежать гуманитарной катастрофы.
Депутат указал, что винить с сложившейся ситуации можно руководство Армении, которое признало суверенитет Азербайджана над Карабахом под давлением Евросоюза. По его словам, претензии к РФ "абсолютно беспочвенны и не оправданы".
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат. Однако уже сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президета России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем времен в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха.
ТАСС / dpa/picture-alliance / Marut Vanyan