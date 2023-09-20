В Госдуме указали на единственного виновника кризиса в Карабахе, и это не Россия

Несмотря на достигнутые в 2020 годы трёхсторонние договорённости по Нагорному Карабаху, армянская сторона в одностороннем порядке стала отказываться от них и фактически признала регион частью Азербайджана. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов. Он отметил, что Москва исполняла свои обязанности "абсолютно чётко и честно".

"Однако армянская сторона в ходе встреч, прежде всего, в Праге под эгидой Европейского Союза, в одностороннем порядке стала отказываться от этих договорённостей и по существу сама приняла решение о том, что Карабах является частью Азербайджана", — цитирует его пресс-служба фракции ЕР в ГД.

Никонов подчеркнул, что Россия делает всё для обеспечения безопасности населения Карабаха и наши миротворцы предпринимают усилия, дабы избежать гуманитарной катастрофы.