Азербайджан заявил о готовности мирного соглашения с Арменией на 70%
Помощник президента Азербайджана: Баку и Ереван согласовывают мирный договор
Баку и Ереван урегулировали большую часть вопросов, обсуждая будущее мирного соглашения. Об этом рассказал помощник президента Азербайджана, начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Около 70% вопросов по проекту мирного соглашения (между Арменией и Азербайджаном) уже согласованы. Это должен был быть взаимный процесс. К сожалению, развёрнутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров", — уточнил он.
По его мнению, подписание соглашения "изменит Южный Кавказ в положительном смысле". Гаджиев также обвинил Армению в неверной политике, так как страна якобы поддерживала "вымышленный режим на территории Азербайджана", отправляя туда оружие и деньги. Кроме того, он намекнул, что Ереван слишком полагается на Запад и "пытается решить проблемы с помощью сил, находящихся за пределами региона".
"События, происходящие в последнее время в Армении, говорят о том, что Армения похожа на Сирию", — резюмировал Гаджиев.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат. Сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем временем в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха.
ТАСС / Гавриил Григоров