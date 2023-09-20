Азербайджан заявил о готовности мирного соглашения с Арменией на 70%

Баку и Ереван урегулировали большую часть вопросов, обсуждая будущее мирного соглашения. Об этом рассказал помощник президента Азербайджана, начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Около 70% вопросов по проекту мирного соглашения (между Арменией и Азербайджаном) уже согласованы. Это должен был быть взаимный процесс. К сожалению, развёрнутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров", — уточнил он.

По его мнению, подписание соглашения "изменит Южный Кавказ в положительном смысле". Гаджиев также обвинил Армению в неверной политике, так как страна якобы поддерживала "вымышленный режим на территории Азербайджана", отправляя туда оружие и деньги. Кроме того, он намекнул, что Ереван слишком полагается на Запад и "пытается решить проблемы с помощью сил, находящихся за пределами региона".