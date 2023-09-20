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20 сентября, 15:24
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Песков счёл безосновательным говорить об "этнических чистках" в Карабахе

В Кремле заявили, что не видят оснований для того, чтобы говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе. Речь об этом зашла в интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Первому каналу.

"Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность", — указал собеседникам представитель Кремля.

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Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат. Однако уже сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем временем в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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