Песков счёл безосновательным говорить об "этнических чистках" в Карабахе
В Кремле заявили, что не видят оснований для того, чтобы говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе. Речь об этом зашла в интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Первому каналу.
"Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность", — указал собеседникам представитель Кремля.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат. Однако уже сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем временем в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ