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20 сентября, 16:06

Кремль назвал события в Карабахе внутренним делом Азербайджана

Песков: Россия считает ситуацию в Карабахе внутренним делом Азербайджана

Развернувшийся конфликт в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана, что признаёт российская сторона. Об этом сказал Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана", ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что в мае на саммите Совета Европы премьер-министр Армении Никол Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Значит, Баку действовал на собственной территории, добавил пресс-секретарь.

Песков счёл безосновательным говорить об "этнических чистках" в Карабахе

Песков счёл безосновательным говорить об "этнических чистках" в Карабахе

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат и напомнив, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Сегодня стороны при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. По словам президента РФ Владимира Путина, миротворцы из РФ работают со всеми участниками конфликта.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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