Кремль назвал события в Карабахе внутренним делом Азербайджана
Песков: Россия считает ситуацию в Карабахе внутренним делом Азербайджана
Развернувшийся конфликт в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана, что признаёт российская сторона. Об этом сказал Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков напомнил, что в мае на саммите Совета Европы премьер-министр Армении Никол Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Значит, Баку действовал на собственной территории, добавил пресс-секретарь.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат и напомнив, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Сегодня стороны при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. По словам президента РФ Владимира Путина, миротворцы из РФ работают со всеми участниками конфликта.
ТАСС / Валерий Шарифулин