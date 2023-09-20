Кремль назвал события в Карабахе внутренним делом Азербайджана

Развернувшийся конфликт в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана, что признаёт российская сторона. Об этом сказал Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что в мае на саммите Совета Европы премьер-министр Армении Никол Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Значит, Баку действовал на собственной территории, добавил пресс-секретарь.