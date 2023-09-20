Протестующие в Ереване атаковали полицейский кордон у кабмина камнями и яйцами

Столкновения полиции и протестующих начались у Правительства Армении в Ереване, где второй день подряд продолжаются беспорядки. Наиболее агрессивные участники пытаются штурмовать здание.

На кадрах с места событий видно, что в силовиков летят бутылки, яйца и камни. Протестующие обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в сдаче армян Нагорного Карабаха, которые сегодня были вынуждены объявить о капитуляции и согласиться подписать мирный договор с Азербайджаном.