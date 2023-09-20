Протестующие в Ереване атаковали полицейский кордон у кабмина камнями и яйцами
Столкновения полиции и протестующих начались у Правительства Армении в Ереване, где второй день подряд продолжаются беспорядки. Наиболее агрессивные участники пытаются штурмовать здание.
Протестующие в Ереване атаковали полицейский кордон у здания правительства. Видео © T.me / mikayelbad
На кадрах с места событий видно, что в силовиков летят бутылки, яйца и камни. Протестующие обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в сдаче армян Нагорного Карабаха, которые сегодня были вынуждены объявить о капитуляции и согласиться подписать мирный договор с Азербайджаном.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат. Сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем временем в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха.
T.me / mikayelbad