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20 сентября, 17:59

Протестующие в Ереване атаковали полицейский кордон у кабмина камнями и яйцами

Столкновения полиции и протестующих начались у Правительства Армении в Ереване, где второй день подряд продолжаются беспорядки. Наиболее агрессивные участники пытаются штурмовать здание.

Протестующие в Ереване атаковали полицейский кордон у здания правительства. Видео © T.me / mikayelbad

На кадрах с места событий видно, что в силовиков летят бутылки, яйца и камни. Протестующие обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в сдаче армян Нагорного Карабаха, которые сегодня были вынуждены объявить о капитуляции и согласиться подписать мирный договор с Азербайджаном.

У кабмина в Ереване собираются люди после известия о прекращении огня в Карабахе

У кабмина в Ереване собираются люди после известия о прекращении огня в Карабахе

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении в регионе военной техники и солдат. Сегодня, 20 сентября, боевые действия прекратились после достижения договорённостей между сторонами. По словам президента России Владимира Путина, российские миротворцы работают с ними. Тем временем в Баку заявляют о наличии плана интеграции армянского населения Карабаха.

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T.me / mikayelbad

Андрей Бражников
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