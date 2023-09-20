Алиев созвонился с Эрдоганом и обсудил ситуацию в Карабахе после операции Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл телефонные переговоры с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках беседы политики обсудили положение дел в Нагорном Карабахе после завершения боевых действий.

"Эрдоган получил от своего коллеги Алиева последнюю информацию о ситуации в начатой Азербайджаном операции", — уточнили в канцелярии турецкого лидера.