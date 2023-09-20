Алиев созвонился с Эрдоганом и обсудил ситуацию в Карабахе после операции Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл телефонные переговоры с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках беседы политики обсудили положение дел в Нагорном Карабахе после завершения боевых действий.
"Эрдоган получил от своего коллеги Алиева последнюю информацию о ситуации в начатой Азербайджаном операции", — уточнили в канцелярии турецкого лидера.
Также главы двух государств обменялись мнениями по ряду региональных вопросов. В завершение президент Турции ещё раз выразил Алиеву свою поддержку.
О начале "антитеррористических мероприятий" на территории НКР Азербайджан объявил 19 сентября. Баку пообещал завершить операцию, как только армянские войска покинут регион. На следующий день власти Арцаха согласились на условия соседей, боевые действия прекратились. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва считает произошедшее внутренними делами Азербайджана.