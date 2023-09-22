Полянский отреагировал на готовность Баку расследовать гибель миротворцев РФ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва приняла к сведению готовность Баку провести расследование гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Вместе с этим он заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, миротворческий контингент РФ продолжает добросовестно выполнять поставленные задачи на данной территории.

"Несмотря на непростую ситуацию, российский миротворческий контингент продолжает добросовестно выполнять поставленные задачи и делать всё возможное для защиты мирного населения", — сказал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

Также он подчеркнул, что Москва приняла к сведению готовность Баку незамедлительно провести тщательное расследование гибели российских миротворцев и привлечь виновных к ответственности.

"К сожалению, и российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. В результате обстрела среди них есть и погибшие. Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности", — отметил Дмитрий Полянский.

Пашинян назвал ситуацию в Нагорном Карабахе в целом стабильной

Напомним, 20 сентября автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, военные погибли. Это произошло в районе населённого пункта Джанятаг. Вчера президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Позже СМИ сообщили о первых задержанных по этому делу, а также об отстранении их командира.

Известно, что по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.