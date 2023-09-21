Пашинян назвал ситуацию в Нагорном Карабахе в целом стабильной
Пашинян: В Нагорном Карабахе в целом соблюдается режим прекращения огня
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается. Заявление об этом сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал не соответствующей действительности информацию о том, что азербайджанские войска находятся в Степанакерте.
"Был инцидент в окрестностях Степанакерта, но режим прекращения огня в целом сохраняется... Ситуация в целом стабильная", — заявил он в обращении к согражданам.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. При этом ранее премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Сегодня стало известно, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах. Представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых Азербайджан представил планы по реинтеграции региона.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Александр Патрин