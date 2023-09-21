Пашинян назвал ситуацию в Нагорном Карабахе в целом стабильной

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается. Заявление об этом сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал не соответствующей действительности информацию о том, что азербайджанские войска находятся в Степанакерте.

"Был инцидент в окрестностях Степанакерта, но режим прекращения огня в целом сохраняется... Ситуация в целом стабильная", — заявил он в обращении к согражданам.