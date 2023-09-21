В Азербайджане рассказали о проекте мирного соглашения с Арменией

Проект мирных договорённостей между Баку и Ереваном имеет пять пунктов, в одном из них говорится о взаимном уважении двух стран. Такое заявление сделал представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Проект мирного соглашения между Баку и Ереваном состоит из пяти основных пунктов, обусловленных международным законодательством. Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны", — сказал он в беседе со Sky News Arabia.

По словам Амирбекова, в проекте говорится о признании суверенитета Армении и Азербайджана, а также их территориальной целостности в дополнении к уважению границ между странами. Документ вместе с тем предусматривает невмешательство государств во внутренние дела друг друга. Амирбеков выразил уверенность, что выполнение этих пунктов позволит Баку и Еревану выработать окончательную модель мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.