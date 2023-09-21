В Азербайджане рассказали о проекте мирного соглашения с Арменией
Представитель Алиева: Соглашение между Баку и Ереваном состоит из пяти пунктов
Проект мирных договорённостей между Баку и Ереваном имеет пять пунктов, в одном из них говорится о взаимном уважении двух стран. Такое заявление сделал представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
"Проект мирного соглашения между Баку и Ереваном состоит из пяти основных пунктов, обусловленных международным законодательством. Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны", — сказал он в беседе со Sky News Arabia.
По словам Амирбекова, в проекте говорится о признании суверенитета Армении и Азербайджана, а также их территориальной целостности в дополнении к уважению границ между странами. Документ вместе с тем предусматривает невмешательство государств во внутренние дела друг друга. Амирбеков выразил уверенность, что выполнение этих пунктов позволит Баку и Еревану выработать окончательную модель мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.
Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. При этом ранее премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Сегодня стало известно, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах. К настоящему моменту переговоры уже завершились.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.
Getty Images / Aziz Karimov