"Дай, дай, дай": Поляки в TikTok высмеяли попрошайничающего Зеленского
Поляки в TikTok поддержали власти трендом на попрошайку Зеленского
Польские пользователи сервиса для создания и просмотра видео TikTok поддержали решение властей перестать вооружать Украину трендом на постоянно попрошайничающего Владимира Зеленского. Кадры распространились в Сети.
Поляки в TikTok поддержали власти трендом на Зеленского-попрошайку. Видео © Telegram / "Суеверная демократия"
Поляки на видео пытаются разными способами отбиться от изображения Зеленского: на него замахиваются рукой, полотенцем, а тот исчезает и тут же появляется. При этом он без конца говорит одно и то же: "Дай, дай, дай, дай, дай. Ну пожалуйста, ну денег дай, ну танки дай, ну помоги Украине, ну!"
Лайф напоминает, что отношения Варшавы и Киева ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг, и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях также завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.
Telegram / "Суеверная демократия"