"Дай, дай, дай": Поляки в TikTok высмеяли попрошайничающего Зеленского

Поляки на видео пытаются разными способами отбиться от изображения Зеленского: на него замахиваются рукой, полотенцем, а тот исчезает и тут же появляется. При этом он без конца говорит одно и то же: "Дай, дай, дай, дай, дай. Ну пожалуйста, ну денег дай, ну танки дай, ну помоги Украине, ну!"