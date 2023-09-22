Что известно о магнитной буре в 4 балла, которая обрушится на Землю 23–24 сентября Life.ru собрал всю последнюю известную информацию о магнитной буре 23 сентября, с какой силой на Землю обрушится геомагнитный шторм 24 сентября и как защититься от него метеочувствительным людям. 22 сентября, 12:10 На 23 сентября, субботу, в большинстве городов России геомагнитная обстановка ожидается в пределах 3–4 баллов. Возможно ухудшение самочувствия. Фото © Pixabay

Магнитные бури — это сложные метеорологические явления, которые возникают из-за активности Солнца. Солнечные вспышки могут оказывать негативное воздействие на работу техники и самочувствие людей. Чтобы не пропустить начало геомагнитных штормов, специалисты проводят исследования, фиксируют показания и публикуют их в открытом доступе, после чего составляются таблицы, которые удобно использовать при планировании повседневных дел. Однако прогнозы работают не всегда.

Сентябрь 2023 года выдался особенно сложным для метеопатов — людей, которые ощущают на себе геомагнитные колебания. Лайф уже приводил мнение Артёма Абунина, руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, о том, что в сентябре людям, чувствительным к магнитным бурям, нужно быть готовыми к возможным случайным выбросам солнечной активности, которые не могут быть заранее спрогнозированы. Так вышло и в этот раз.

Магнитная буря в 4 балла 23 и 24 сентября

В ночь на субботу, 23 сентября, Землю, по прогнозам учёных, накроет магнитная буря мощностью 4 балла. Это значит, что в атмосфере произойдут ощутимые геомагнитные колебания. По классификации, которую используют специалисты, 4 балла — это слабая магнитная буря. Но даже такие небольшие возмущения способны повлиять на людей. Они почти наверняка отразятся на самочувствии, а также могут вызвать помехи в работе техники, радиоэлектронных приборов, многие заметят сбои в работе GPS.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2023 года. Источник © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

Некоторые метеочувствительные люди ощущают даже малейшие колебания магнитного поля Земли. И хотя симптомы у всех проявляются по-разному, есть общие, которые присущи большинству представителей человечества, среди них:

головная боль;

резкие скачки артериального давления;

головокружение;

учащённое сердцебиение;

затруднённое дыхание;

нарушение сна, бессонница;

рассеянность, раздражительность, тревожность;

усталость;

боль в суставах, ломота в костях;

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Что категорически нельзя делать во время магнитной бури 23 сентября

Во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой .

. Нежелательно садиться за руль , даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.

, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям. По возможности метеопату лучше отказаться от работы , которая требует сосредоточенности и внимания.

, которая требует сосредоточенности и внимания. Не используйте слишком часто телефон или компьютер.

слишком часто или компьютер. Не занимайтесь тяжёлой физической активностью.

Магнитные бури и солнечные вспышки. Громадные по своим масштабам явления, которые не влияют на здоровье людей. Или всё-так влияют? Лекция от практикующего врача-невролога Борисова Алексея Сергеевича. Видео © YouTube / Магнитные бури и здоровье человека / Доктор Борисов

Способы защиты от магнитных бурь

Магнитные бури, как правило, происходят несколько раз в году, и в этот период метеозависимым людям следует быть особенно осторожными. Эксперт фарммедсообщества, доктор Тата Лысогорова объяснила, что в такой период у 70% этой категории ухудшается состояние здоровья. Метеозависимым людям следует особенно следить за своим здоровьем в этот период. Кроме прочего, им не рекомендовано пить кофе, алкоголь и лучше всего отказаться от курения.

В свою очередь, диетолог Людмила Микитюк посоветовала пить больше воды во время магнитных бурь. По словам врача, подойдёт как обычная чистая, так и отвары, натуральные морсы или минеральная вода с лимоном. Ещё одно правило: не переедать. Магнитные бури и так стресс для организма, и переполненный желудок явно не пойдёт ему на пользу. Следует отказаться на это время от жирного, сладкого, острого, солёного, копчёного, от всего, что многие так любят.

Магнитное поле влияет на наш организм, вызывая усталость и разбитость, так как активизирует систему адаптации. Люди с хроническими заболеваниями особенно чувствительны к геомагнитным бурям, потому что на организм давят электромагнитные возмущения и изменения внутри тела. Справляться с таким количеством факторов одновременно становится сложно. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, как снизить нагрузку при магнитной буре. По его словам, в это время кровь сгущается: её основу составляют гемоглобин и железо, которые реагируют на магнитные излучения.

Авторы Марина Калегина