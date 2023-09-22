В Ереване двое мужчин испачкали красной краской двери российского посольства
В Ереване двое неизвестных испачкали красной краской вход в Посольство России в Армении. Местные СМИ сообщают, что инцидент произошёл 22 сентября.
Двое мужчин испачкали красной краской вход в Посольство России в Армении. Видео © Telegram / Sputnik Армения
Судя по видео с места событий, двое взрослых мужчин подошли к посольству, держа в руках небольшие пакеты с красной краской. Затем они быстро поднялись по лестнице к двери диппредставительства и швырнули в неё пакеты. После этого они спустились обратно и ушли. Уточняется, что на данный момент краску с двери уже очистили. Однако её следы остались возле вывески дипмиссии. Сейчас посольство работает в штатном режиме.
Напомним, массовые протесты в Ереване начались 19 сентября 2023 года. В этот день Азербайджан обвинил Армению в размещении солдат и военной техники в Нагорном Карабахе, а также объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в регионе. Митингующие считают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян спровоцировал новое обострение своей политикой. В пятницу, 22 сентября, активисты с утра начали перекрывать улицы в Ереване. Во время митингов полиция задержала лидера оппозиционного движения Андраника Теваняна, также задержан сын экс-президента Армении Левон Кочарян.
Telegram / Sputnik Армения