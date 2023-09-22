В Ереване двое мужчин испачкали красной краской двери российского посольства

Судя по видео с места событий, двое взрослых мужчин подошли к посольству, держа в руках небольшие пакеты с красной краской. Затем они быстро поднялись по лестнице к двери диппредставительства и швырнули в неё пакеты. После этого они спустились обратно и ушли. Уточняется, что на данный момент краску с двери уже очистили. Однако её следы остались возле вывески дипмиссии. Сейчас посольство работает в штатном режиме.