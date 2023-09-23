Лечения нет: Раскрыта опасность танков Challenger 2 с ядовитым асбестом
Пульмонолог Степанян: Танки Challenger 2 из-за асбеста могут приводить к раку
Использование бронетехники, в том числе танков Challenger 2, может привести к большим проблемам со здоровьем из-за содержащегося в конструкционных материалах асбеста, рассказал телеканалу "Звезда" пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян.
"Контакт с асбестом, то есть вдыхание асбестовой пыли или волокон, может приводить к асбестозу. Он поражает лёгкие, волокна откладываются, и это приводит к фиброзу и вызывает у человека симптомы хронического бронхита, которые могут перерастать в дыхательную недостаточность. При воздействии асбеста часто развивается рак лёгкого", — предупредил Степанян.
По данным медика, в таких случаях человек сначала кашляет, затем чувствует недомогание, а после — появляется одышка. Через какое-то время нарушается функция дыхания, сокращается объём лёгких и становится нечем дышать. Вскоре развивается дыхательная недостаточность, несовместимая с жизнью. И способов лечения на сегодня не существует.
Британские танки с опасным веществом есть на вооружении ВСУ, однако российские силы успешно с ними справляются. Так, 5 сентября стало известно, что ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2 под селом Работино. Западное издание The Guardian тогда напомнило, что боевая машина используется с 1994 года и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. А 8 сентября было объявлено об уничтожении второго такого танка. Challenger 2 был подбит в Запорожской области с одного выстрела.
Wikipedia / Simon Q