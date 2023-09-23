Лечения нет: Раскрыта опасность танков Challenger 2 с ядовитым асбестом

Использование бронетехники, в том числе танков Challenger 2, может привести к большим проблемам со здоровьем из-за содержащегося в конструкционных материалах асбеста, рассказал телеканалу "Звезда" пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян.

По данным медика, в таких случаях человек сначала кашляет, затем чувствует недомогание, а после — появляется одышка. Через какое-то время нарушается функция дыхания, сокращается объём лёгких и становится нечем дышать. Вскоре развивается дыхательная недостаточность, несовместимая с жизнью. И способов лечения на сегодня не существует.