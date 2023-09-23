Жители Еревана несут цветы к Посольству РФ в память о российских миротворцах
Жители Еревана несут цветы к Посольству России в Армении в память о миротворцах, которые погибли в Нагорном Карабахе. Одна из пришедших призналась, что трагедия шокировала её.
Жители Еревана несут цветы к Посольству РФ в Армении в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах. Видео © Telegram / "Sputnik Армения"
"Мой глубочайший поклон матерям, жёнам, сёстрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, которые приехали из России и служили в Карабахе", — приводит РИА "Новости" слова жительницы Еревана по имени Алла.
Как сообщает "Sputnik Армения", среди пришедших к посольству был брат вратаря сборной Армении Романа Березовского Александр, который возглавляет общественную организацию "Путь добра".
Напомним, 20 сентября автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу Азербайджана в Нагорном Карабахе. Это произошло в районе населённого пункта Джанятаг. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Позже СМИ сообщили о первых задержанных по этому делу, а также об отстранении их командира. Известно, что по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся следствие.
Кадр из видео Telegram / "Sputnik Армения"