Жители Еревана несут цветы к Посольству РФ в память о российских миротворцах

Жители Еревана несут цветы к Посольству России в Армении в память о миротворцах, которые погибли в Нагорном Карабахе. Одна из пришедших призналась, что трагедия шокировала её.

Жители Еревана несут цветы к Посольству РФ в Армении в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах. Видео © Telegram / "Sputnik Армения"

"Мой глубочайший поклон матерям, жёнам, сёстрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, которые приехали из России и служили в Карабахе", — приводит РИА "Новости" слова жительницы Еревана по имени Алла.