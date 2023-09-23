Жильцы многоэтажки в Подмосковье забили тревогу из-за огромной трещины в стене дома
SHOT: Огромная трещина появилась в стене многоэтажного дома в Подмосковье
В подмосковном посёлке Дрожжино Ленинского городского округа местные жители пытаются добиться признания их 17-этажного дома аварийным. Как пишет телеграм-канал SHOT, в стене многоквартирного жилого здания образовалась огромная трещина, которая каждый день становится всё больше.
Жильцы многоэтажки в Дрожжине просят признать дом аварийным из-за огромной трещины. Видео © Telegram / SHOT
Жильцы обратились в управляющую компанию из-за образовавшейся на внешней стене в районе восьмого этажа глубокой трещины. Согласно результатам независимой экспертизы, разрушение появилось из-за ошибок, допущенных во время строительства дома. Его возводила компания "Мортон". В 2016 году дом сдали в эксплуатацию, но тогда же девелопер "ПИК" выкупил застройщика и стал правопреемником новостройки. Срок гарантии истёк в 2021-м. Теперь же образовалась трещина. Сейчас она уже больше пяти сантиметров, но жители по ночам продолжают слышать зловещий треск в квартирах.
"Это в основном происходит в ночное время. И звук похож на, ну не знаю, как толща льда, когда хлопает, раскалывается. Вот такой глухой и глубокий звук. Прям треск", — поделилась жительница дома.
Эксперты уже заключили, что повреждение станет причиной деформации и других конструкций здания, поэтому дому требуется капитальный ремонт. Но в Администрации Ленинского городского округа не нашли оснований для признания здания аварийным. Жильцы обращаются с жалобами в разные инстанции, в том числе в МЧС и прокуратуру, но никто не реагирует. Граждане боятся, что из-за погодных условий ситуация может стать только хуже.
"Туда будут попадать осадки, вода. И перепады температур от минуса к плюсу. Соответственно, движение этой плиты пойдёт ещё быстрее. К чему приведёт разрушение этой плиты, никто сказать не может", — добавила другая жительница дома.
Ранее в ЯНАО мужчина поджёг машину и угрожал судебным приставам, приехавшим выселять его из аварийного дома в новостройку. 62-летний Марат Сайткулов проживал в доме в Ноябрьске по договору социального найма несколько лет. В 2016 году жильё признали аварийным, ему предложили съехать в однокомнатную квартиру, но мужчина отказался. 28 августа он встретил приставов с оружием, а потом устроил пожар в доме. В результате силовики оцепили район и в ходе штурма задержали мужчину. Против него завели дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. А 5 сентября мужчина умер в больнице.
Telegram / SHOT