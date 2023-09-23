Жильцы многоэтажки в Подмосковье забили тревогу из-за огромной трещины в стене дома

В подмосковном посёлке Дрожжино Ленинского городского округа местные жители пытаются добиться признания их 17-этажного дома аварийным. Как пишет телеграм-канал SHOT, в стене многоквартирного жилого здания образовалась огромная трещина, которая каждый день становится всё больше.

Жильцы многоэтажки в Дрожжине просят признать дом аварийным из-за огромной трещины. Видео © Telegram / SHOT

Жильцы обратились в управляющую компанию из-за образовавшейся на внешней стене в районе восьмого этажа глубокой трещины. Согласно результатам независимой экспертизы, разрушение появилось из-за ошибок, допущенных во время строительства дома. Его возводила компания "Мортон". В 2016 году дом сдали в эксплуатацию, но тогда же девелопер "ПИК" выкупил застройщика и стал правопреемником новостройки. Срок гарантии истёк в 2021-м. Теперь же образовалась трещина. Сейчас она уже больше пяти сантиметров, но жители по ночам продолжают слышать зловещий треск в квартирах.





"Это в основном происходит в ночное время. И звук похож на, ну не знаю, как толща льда, когда хлопает, раскалывается. Вот такой глухой и глубокий звук. Прям треск", — поделилась жительница дома.

Эксперты уже заключили, что повреждение станет причиной деформации и других конструкций здания, поэтому дому требуется капитальный ремонт. Но в Администрации Ленинского городского округа не нашли оснований для признания здания аварийным. Жильцы обращаются с жалобами в разные инстанции, в том числе в МЧС и прокуратуру, но никто не реагирует. Граждане боятся, что из-за погодных условий ситуация может стать только хуже.