"Сами позволили": Пушков объяснил, почему Киев хамит Западу

Запад сам виноват в том, в каком тоне с ним ведёт диалог Украина. Об этом высказался российский сенатор Алексей Пушков.

"Украина убеждена, что Запад у неё "на крючке", отсюда и её требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной", — написал Пушков в телеграм-канале.

Сенатор привёл в пример ситуацию, когда министру обороны ФРГ Борису Писториусу пришлось оправдываться перед мэром Киева Виталием Кличко за то, что Германия не смогла договориться о поставке на Украину ракет Taurus. При этом Пушков указал на тон Кличко, из которого следовало, что сколько бы Киеву ни дай, ему всё будет мало.