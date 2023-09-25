"Сами позволили": Пушков объяснил, почему Киев хамит Западу
Сенатор Пушков: Запад сам виноват в том, насколько нагло с ним говорит Украина
Запад сам виноват в том, в каком тоне с ним ведёт диалог Украина. Об этом высказался российский сенатор Алексей Пушков.
"Украина убеждена, что Запад у неё "на крючке", отсюда и её требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной", — написал Пушков в телеграм-канале.
Сенатор привёл в пример ситуацию, когда министру обороны ФРГ Борису Писториусу пришлось оправдываться перед мэром Киева Виталием Кличко за то, что Германия не смогла договориться о поставке на Украину ракет Taurus. При этом Пушков указал на тон Кличко, из которого следовало, что сколько бы Киеву ни дай, ему всё будет мало.
"Так что Запад своей украиноманией, страхом политиков быть обвинёнными в недостаточно большом внимании к Украине заслужил её неблагодарность. И возмущаться им нечего. Сами позволили Киеву так себя вести", — заключил сенатор.
Ранее в Британии предрекли Украине потерю западных друзей из-за наглости и лжи Зеленского. К примеру, такой страной уже стала Польша. Там заявили, что с 2024 года хотят завершить программу поддержки украинских беженцев, а также объявили о прекращении поставок оружия. Вместе с тем польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет за собой всех вокруг.
t.me / Алексей ПУШКОВ