Захарова предрекла глобальную трагедию из-за фарса с украинским дедом-нацистом в Канаде

Чествование в парламенте Канады бывшего бойца дивизии СС "Галичина", 98-летнего Ярослава Хунка — фарс, который может закончиться глобальной трагедией. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Это закончится трагедией мирового масштаба, сейчас это фарс, когда канадский парламент аплодирует пособнику нацистов", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".