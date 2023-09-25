Захарова предрекла глобальную трагедию из-за фарса с украинским дедом-нацистом в Канаде
Захарова назвала фарсом чествование бойца СС "Галичина" в парламенте Канады
Чествование в парламенте Канады бывшего бойца дивизии СС "Галичина", 98-летнего Ярослава Хунка — фарс, который может закончиться глобальной трагедией. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Это закончится трагедией мирового масштаба, сейчас это фарс, когда канадский парламент аплодирует пособнику нацистов", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, в ходе визита Владимир Зеленский посетил Оттаву — столицу Канады. Прибыв в парламент страны, он и премьер-министр страны Джастин Трюдо овациями поприветствовали 98-летнего Ярослава Хунка, сражавшегося в годы Второй мировой войны в составе дивизии СС "Галичина". Позднее спикер законодательного органа Энтони Рота извинился за его приглашение. В свою очередь Россия потребовала у Канады объяснений, а Польша — извинений за чествование нациста.
ТАСС / Валерий Шарифулин