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25 сентября, 10:19

Захарова предрекла глобальную трагедию из-за фарса с украинским дедом-нацистом в Канаде

Захарова назвала фарсом чествование бойца СС "Галичина" в парламенте Канады

Чествование в парламенте Канады бывшего бойца дивизии СС "Галичина", 98-летнего Ярослава Хунка — фарс, который может закончиться глобальной трагедией. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Это закончится трагедией мирового масштаба, сейчас это фарс, когда канадский парламент аплодирует пособнику нацистов", сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, в ходе визита Владимир Зеленский посетил Оттаву — столицу Канады. Прибыв в парламент страны, он и премьер-министр страны Джастин Трюдо овациями поприветствовали 98-летнего Ярослава Хунка, сражавшегося в годы Второй мировой войны в составе дивизии СС "Галичина". Позднее спикер законодательного органа Энтони Рота извинился за его приглашение. В свою очередь Россия потребовала у Канады объяснений, а Польша — извинений за чествование нациста.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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