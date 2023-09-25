МИД РФ обеспокоен новой волной "чисток" в Косове против сербов
МИД РФ: Ситуация в Косове угрожает новыми этническими чистками против сербов
Эскалация ситуации в Косово может стать причиной этнических чисток в отношении сербов со стороны албанских радикалов. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Налицо прямая угроза возобновления этнических чисток, практиковавшихся косовоалбанскими радикалами ранее", — подчеркнула она.
Дипломат добавила, что косовоалбанская "полиция" на севере региона давно не вызывает доверия из-за череды карательных акций против сербской общины. "Тяжеловооружённые спецназовцы, заполонившие неалбанские районы, остаются главным орудием выдавливания сербов из Косово", — отметила Захарова.
Напомним, в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских: два грузовика без номеров перекрыли заезд на мост в районе села Баньска и обстреляли правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. По словам Альбина Курти, стражи порядка обнаружили и окружили порядка 30 подозреваемых. Позже президент Сербии Александр Вучич подтвердил гибель троих косовских сербов и сообщил, что, вероятно, есть ещё один убитый. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию крайне непростой.
ТАСС / AP / Visar Kryeziu