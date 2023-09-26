Американский фигурист Винсент Чжоу обвинил россиян в употреблении допинга

Американский фигурист Винсент Чжоу, обладатель серебра на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в командных соревнованиях и двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, обвинил российских спортсменов в употреблении запрещённых стимулирующих препаратов. Его комментарий опубликован на сайте Global Athlete.

"Положительный допинг-тест Валиевой — не единичный случай. Я и мои товарищи по команде знаем о широко распространённом употреблении допинга другими российскими фигуристами. <...> Валиева и её товарищи по команде не оказались бы в таком положении, если бы МОК, WADA и CAS выполнили свою работу и отстранили Россию от мирового спорта", — утверждает Чжоу.

В пресс-службе РУСАДА прокомментировали РИА "Новости" это заявление фигуриста, сказав, что сокрытие факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил. Лица, обладающие такими знаниями и не сообщившие об этом своевременно антидопинговым организациям, могут считаться соучастниками.