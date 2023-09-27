В МИД России начали расследование участия Великобритании в ситуации с постановкой в Буче
Захарова: РФ расследует участие Британии в ситуации с постановкой в Буче
Россия проводит расследование на предмет участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Хотела бы сказать о Британии и её причастности к событиям в Буче в марте 2022 года. Мы проводим объективное расследование участия Лондона, в частности британских спецслужб, в постановке провокации в Буче в марте 2022 года", — сказала она.
По словам дипломата, РФ никто из вовлечённых в события сторон не содействует в данном вопросе, хотя глава МИД России Сергей Лавров уже неоднократно просил генсекретаря ООН Антониу Гутерриша употребить его возможности и авторитет для получения списка лиц, который был показан в Буче.
"Их имена до сих пор не получены. Их скрывают", — подчеркнула Захарова.
Напомним, весной прошлого года в Сети стали распространяться видео с телами на улицах Бучи, однако в Минобороны РФ опровергли все обвинения, заявив, что наши военные уже давно покинули населённый пункт, после чего украинскими силовиками была проведена зачистка. Многие журналисты тогда публиковали посты и подпали под уголовное дело. Например, бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* приговорили к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ. А недавно было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России в отношении журналистки Марии Гессен. Толчок для этого дало интервью в сентябре 2022 года, в котором она в том числе комментировала события в Буче.
LIFE / Павел Баранов