В МИД России начали расследование участия Великобритании в ситуации с постановкой в Буче

Россия проводит расследование на предмет участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Хотела бы сказать о Британии и её причастности к событиям в Буче в марте 2022 года. Мы проводим объективное расследование участия Лондона, в частности британских спецслужб, в постановке провокации в Буче в марте 2022 года", — сказала она.

По словам дипломата, РФ никто из вовлечённых в события сторон не содействует в данном вопросе, хотя глава МИД России Сергей Лавров уже неоднократно просил генсекретаря ООН Антониу Гутерриша употребить его возможности и авторитет для получения списка лиц, который был показан в Буче.