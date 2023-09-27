Оппозиция заставила Трюдо признаться, что он извинился перед Зеленским за нациста в парламенте
Трюдо признался, что извинился перед Зеленским за чествование нациста в парламенте
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Обложка © ТАСС / AP
Канадский премьер Джастин Трюдо не хотел отвечать на вопрос, извинился ли он перед Владимиром Зеленским за чествование 22 сентября украинского нациста в парламенте. Однако под давлением оппозиции политику пришлось сделать это.
"Несколько дней назад мы направили наши извинения президенту Зеленскому и украинскому народу по дипломатическим каналам", — сказал Трюдо, выступая в парламенте.
При этом он отказался приносить публичные извинения.
Как сообщал Лайф, 22 сентября в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина", после чего разразился скандал. Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, поэтому теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма", хотя ранее называл этот скандал "российской провокацией".