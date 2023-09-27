Оппозиция заставила Трюдо признаться, что он извинился перед Зеленским за нациста в парламенте

Канадский премьер Джастин Трюдо не хотел отвечать на вопрос, извинился ли он перед Владимиром Зеленским за чествование 22 сентября украинского нациста в парламенте. Однако под давлением оппозиции политику пришлось сделать это.

"Несколько дней назад мы направили наши извинения президенту Зеленскому и украинскому народу по дипломатическим каналам", — сказал Трюдо, выступая в парламенте.