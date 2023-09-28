Власти Украины попытались оправдать участников дивизии СС "Галичина" после скандала в Парламенте Канады. Так, Министерство культуры страны направило в Оттаву специальный документ, в котором утверждается, что представители дивизии якобы не придерживались нацисткой идеологии, сообщает Politico.

Это является ложью. Дивизия, в которой воевал сорвавший овации Ярослав Хунк, была тактическим соединением войск нацистской Германии, набранных из украинских добровольцев-коллаборационистов и принимавших участие во Второй мировой войне в 1943–1945 годах. Её бойцы участвовали в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция. В июле 1944 года дивизия была в полном составе задействована в боях под Бродами с наступающими советскими войсками, в ходе которых попала в окружение и была практически полностью уничтожена.

"Ветеранская среда дивизии "Галичина" в какой-либо стране не исповедует нацистские или неонацистские взгляды", — говорится в коммюнике, направленном из Киева Правительству Канады.