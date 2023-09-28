Киев направил в Канаду письмо, где отказался признать нацистов нацистами
Politico: Минкульт Украины в письме в Оттаву соврал о прошлом СС "Галичина"
Власти Украины попытались оправдать участников дивизии СС "Галичина" после скандала в Парламенте Канады. Так, Министерство культуры страны направило в Оттаву специальный документ, в котором утверждается, что представители дивизии якобы не придерживались нацисткой идеологии, сообщает Politico.
Это является ложью. Дивизия, в которой воевал сорвавший овации Ярослав Хунк, была тактическим соединением войск нацистской Германии, набранных из украинских добровольцев-коллаборационистов и принимавших участие во Второй мировой войне в 1943–1945 годах. Её бойцы участвовали в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция. В июле 1944 года дивизия была в полном составе задействована в боях под Бродами с наступающими советскими войсками, в ходе которых попала в окружение и была практически полностью уничтожена.
"Ветеранская среда дивизии "Галичина" в какой-либо стране не исповедует нацистские или неонацистские взгляды", — говорится в коммюнике, направленном из Киева Правительству Канады.
Ранее Лайф писал, что 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады, куда также был приглашён бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунк (Гунько). Его стоя поприветствовали Зеленский, канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за произошедшее, сказав, что якобы не знал всех деталей биографии Хунка. Однако Россия потребовала объяснений, а в Польше задумались об экстрадиции нациста для предания суду.
ТАСС / AP / Patrick Doyle