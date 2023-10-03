Всемирный день трезвости, День грибника, Астафий-ветряк: Праздники и приметы 3 октября Сегодня, 3 октября 2023 года, в России отмечаются несколько международных праздников. Один из них призывает нас на минутку остановиться и посмотреть, насколько прекрасна золотая осень. А ещё на этот день выпадает профессиональный праздник легендарных подразделений. 2 октября, 21:01 2 октября — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Фото © Freepik / krakenimages.com

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, который вряд ли можно назвать праздником. В России также есть свой подобный, который выпадает на 11 сентября. Вот несколько фактов о сегодняшнем: это международный неофициальный день;

отмечается ежегодно 3 октября, дата не меняется;

утверждается, что появился на рубеже XIX и XX веков;

к этому дню приурочены разные информационные кампании, рассказывающие о вреде алкоголя.

Официально Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом не утверждён. Его появление связывают с запуском в США в 1890–1900-х годах кампании по борьбе с употреблением спиртного. Спустя десятки лет традиция посвящать этому особый день осталась и распространилась на другие страны.

В этот день государственные и общественные организации проводят лекции, семинары, выставки, затрагивающие тему борьбы с алкоголизмом. На этих мероприятиях выступают наркологи, психологи и психиатры. Молодёжные организации, привлекая волонтёров, проводят флешмобы и раздают памятки и буклеты, призывающие хотя бы один раз в году отказаться от употребления любых видов алкогольных напитков. Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно фиксируется более трёх миллионов смертей, напрямую связанных со злоупотреблением спиртным. Но нужно помнить, что алкоголь вызывает гибель куда большего количества людей косвенно, подтачивая их здоровье.

Что касается нашей страны, по данным Минздрава, в России есть успехи в борьбе за трезвость. С 2008 года потребление алкоголя упало более чем на 40%. Если тогда это было 15,7 литра на душу населения, то сейчас — около девяти литров. В результате снизились заболеваемость и смертность, связанные с потреблением алкоголя. Хотя медики предупреждают: злоупотребление спиртным по-прежнему приводит к смерти огромного количества россиян трудоспособного возраста. У любителей выпить развиваются алкогольная кардиомиопатия, гипертонические кризы и приступы мерцательной аритмии, которые часто осложняются инсультом. А ещё пристрастие к спиртным напиткам ухудшает течение хронических заболеваний сердца, в том числе ишемической болезни.

Всемирный день грибника

3 октября — Всемирный день грибника. Фото © Freepik / biblikhaus

3 сентября в России также отмечают такой праздник, как Всемирный день грибника. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 3 октября, дата не смещается;

как и где появился неизвестно;

этот день объединяет всех грибников в их любви к так называемой тихой охоте.

На самом деле называть всемирным этот сегодняшний праздник будет слишком громко. Его распространение ограничивается русскоязычной средой, поэтому можно предположить, что появился он в России. В прошлом году была попытка сделать его официальным — один из петербургских депутатов направил такое обращение в Минсельхоз, однако о каком-то ответе из министерства неизвестно. Народный избранник отмечал, что движение грибников в стране до сих пор носит стихийный характер и не поддерживается государством. Также он озвучивал идею учредить празднование всероссийского фестиваля грибов и ягод, который стал бы "местом встречи и обмена опытом среди любителей сбора даров природы нашей страны".

Нужно отметить, что собирание грибов — это древнее занятие. Они много тысяч лет были ценным продуктом, который составлял часть рациона человека. Правда, некоторые народы не видели грибы в такой роли, но по мере развития глобализации они всё прочнее входили в меню по всему миру. Как только ни готовят грибы сейчас — и консервируют, и жарят, и варят, и запекают. Из засоленных или сушёных блюда можно готовить в любое время года.

Но при этом нужно помнить, что грибы могут быть очень опасны для здоровья. Любители тихой охоты должны досконально знать, какие можно употреблять в пищу, а какие — ни в коем случае. Каждый год есть случаи смерти тех, кто пренебрёг таким правилом.

Ну и конечно, Всемирный день грибника — это не только праздник для любителей грибов, но и замечательная возможность приобщиться к природе, провести время на свежем воздухе с семьёй и друзьями.

День ОМОНа

3 октября — День ОМОНа. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Сегодня, 3 октября, отмечается также сугубо российский праздник — День отрядов мобильных особого назначения. Рассказываем о нём: это официальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно 3 октября, дата не меняется;

учреждён приказом министра внутренних дел 1 марта 2002 года;

приурочен к дате создания ОМОНа в октябре 1988 года.

Несмотря на то что формально отряды милиции особого назначения (ОМОН) появились 35 лет назад, подобные подразделения были созданы куда раньше. После окончания Великой Отечественной войны была сформирована особая рота милиции для охраны мировых лидеров на Ялтинской конференции. Затем на её основе был образован резервный полк из бывших фронтовиков. В 1954 году он получил название Оперативный полк милиции и занимался охраной массовых мероприятий, в том числе международных. И уже на базе него в 1988 году стали появляться отряды милиции особого назначения в разных городах и регионах.

В 2011 году в связи с переименованием милиции в полицию ОМОН стали расшифровывать иначе — отряды мобильные особого назначения. С апреля 2016 года они вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии — Росгвардии. В её составе сейчас более 100 ОМОНов. Они борются с экстремизмом и терроризмом, охраняют общественный порядок, обезвреживают взрывоопасные предметы, помогают следователям и оперативникам, когда необходимы силовые действия, например при задержании опасных преступников. Сегодня профессиональный праздник этих сильных и смелых защитников правопорядка, которые стоят на страже безопасности россиян.

День "Посмотрите на листья"

3 октября отмечается День "Посмотрите на листья". Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

3 октября в России и других странах отмечается очень добрый праздник — День "Посмотрите на листья". Вот что о нём известно: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 3 октября, дата не смещается;

распространился по миру из США;

всех призывают в этот день уделить время созерцанию природы.

Кто придумал такой замечательный праздник, как День “Посмотрите на листья”, неизвестно. Очевидно, его идею оценили, раз её поддержали в разных странах. Этот день призывает нас на минутку остановиться в каждодневной суете и посмотреть вокруг — какими яркими и разноцветными стали листья на деревьях, как умиротворённо в саду или парке, где они тихо падают, а ветер затем их переносит с места на место с тихим шорохом. Эти мгновения способны наградить умиротворением, научить созерцать и находить прекрасное даже в мелочах. Например, в моменте падения красивого жёлтого листа.

Сейчас, осенью, всё это кажется особенно важным, потому что в это время года многим приходится бороться с упадком сил — как физических, так и эмоциональных. Психологи в связи с этим советуют стараться создавать уют как в душе, как и для тела. В первом случае как раз поможет наблюдение за красивой природой. Во втором — чашка чая, тёплый плед, любимая музыка. Врачи же от себя рекомендуют для победы над осенней хандрой хорошо высыпаться, больше гулять.

Приметы 3 октября

Астафий-ветряк

Русская православная церковь 3 октября чтит память святого великомученика Евстафия Римского, который жил во втором веке. Он считается покровителем охотников. До крещения Евстафий носил имя Плакида и служил военачальником при императорах Тите и Траяне. Согласно преданию, он принял христианство, встретив на охоте оленя с образом распятого Спасителя между рогами. Однажды, когда император праздновал очередную победу, Евстафий отказался принести жертву языческим богам и открыто назвал себя христианином. За это император велел казнить военачальника и его семью, бросив их в раскалённого медного быка, что и было сделано.

На Руси же имя священномученика переиначили на свой лад, и так появился вместо церковного народный праздник под названием Астафий-ветряк. Считалось, что именно в этот день дуют сильные ветра, способные повалить деревья. Была традиция вывешивать одежду на улицу, чтобы воздушные потоки унесли из неё всё плохое. А вот новые вещи в этот день приобретать не рекомендовалось — считалось, что это сулило беду. Также на Астафия-ветряка не было принято дарить и получать подарки, чтобы не делиться невзгодами.

Погодные приметы 3 октября

Сырость и туман — снег выпадает нескоро.

Шишки низко растут — к ранним морозам.

Южный ветер — к хорошему урожаю озимых.

Сухая погода — к малоснежной зиме.

Именинники 3 октября

3 октября именины у народного артиста РФ Олега Меньшикова. Фото Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 3 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Иван;

Михаил;

Олег;

Татьяна;

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев