Развожаев назвал атаку на штаб ЧФ в Севастополе расчётливым и наглым терактом

Ракетный удар украинских войск по штабу Черноморского флота в Севастополе является расчётливым и наглым терактом. Соответствующее заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил, что здание штаба находится в оживлённом центре Севастополя и атака была совершена днём, в самый час пик.

"Вообще-то, на самом деле это расчётливый и наглый теракт, который в том числе нёс огромную угрозу для людей", — сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".