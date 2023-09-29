Развожаев назвал атаку на штаб ЧФ в Севастополе расчётливым и наглым терактом
Ракетный удар украинских войск по штабу Черноморского флота в Севастополе является расчётливым и наглым терактом. Соответствующее заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил, что здание штаба находится в оживлённом центре Севастополя и атака была совершена днём, в самый час пик.
"Вообще-то, на самом деле это расчётливый и наглый теракт, который в том числе нёс огромную угрозу для людей", — сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор Севастополя также подчеркнул, что украинский удар был "злостным и циничным".
Напомним, что 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба, а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна. При этом во время атаки в штабе чудом уцелела икона с образом Фёдора Ушакова. Вместе с тем был разрушен фейк украинских СМИ об атаке на штаб: они растиражировали новость о гибели командующего флотом адмирала Виктора Соколова, но на днях он принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ.
ТАСС / Сергей Мальгавко