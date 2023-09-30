5 ошибок переводчиков, которые едва не обернулись катастрофой для всего мира

В России и мире 30 сентября отмечают Международный день переводчика. Это праздник специалистов, чья деятельность приобретает всё большее значение в условиях глобализации и развития отношений между странами. В 2023 году торжество приходится на субботу. ​​Труд переводчика малозаметный, но исключительно важный: благодаря этой работе страны и сообщества могут делиться знаниями и опытом, поддерживая и ускоряя мировой прогресс.

Однако есть и вторая сторона медали. Правильный и точный перевод — штука сложная и важная. И чем ответственнее перевод, тем к более катастрофическим последствиям может привести ошибка. В течение всей истории человечества погрешности в переводе порождали дипломатические конфликты и недопонимание, которые длились веками. В этой статье расскажем о наиболее примечательных.

1. Ошибка в одном слове стала причиной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Эта самая серьёзная ошибка перевода в истории человечества, которая повлекла за собой атомную бомбардировку в Японии. Фото © Getty Images / Bettmann

Фатальная ошибка переводчика, которая когда-либо случалась в мировой истории, произошла после Потсдамской конференции 26 июля 1945 года. В декларации в ультимативной форме были выдвинуты требования к Японской империи капитулировать во Второй мировой. В случае отказа её ждало "полное уничтожение".

Через несколько дней премьер-министра Японии Кантаро Судзуки застали журналисты и начали расспрашивать, что он думает по этому поводу. Политик ответил: Mokusatsu suru, что в одном переводе означает "не придавать значения", а в другом — "оставаться в мудром молчании, раздумывать над ответом". Этими словами Судзуки хотел сказать, что Япония не хочет делать поспешных выводов и пока предпочитает соблюсти нейтралитет. Однако уже на следующий день все американские газеты пестрили заголовками, что Япония решила игнорировать требования конференции в Потсдаме. Слова министра исказили во враждебном для США контексте, хотя имелось в виду совсем другое. Чтобы доказать своё преимущество, американцы выпустили атомные бомбы по двум крупнейшим городам противника — Хиросиме и Нагасаки.

2. "Мы вас похороним!": Как неправильный перевод чуть не привёл к войне между СССР и США

В 1956 году, когда холодная война была в самом разгаре, советский лидер Никита Хрущёв произнёс в польском посольстве речь на банкете, на котором присутствовали многие послы западных стран. Гости буквально остолбенели, когда услышали от Хрущёва: "Нравится вам это или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним!"

В условиях ожесточённой гонки вооружений западная печать восприняла его слова как прямую угрозу, однако советская сторона поспешила заявить, что Хрущёва неправильно поняли и его слова были вырваны из контекста. В действительности советский лидер имел в виду фразу Маркса из "Манифеста коммунистической партии" о том, что буржуазия порождает собственных могильщиков. Правильный перевод его выступления должен был бы звучать приблизительно так: "Нравится вам это или нет, но история на нашей стороне. Мы доживём до того, что увидим, как вас хоронят". Нельзя сказать, что фраза дружелюбная, но в любом случае это был идеологический лозунг, а не угроза.

3. Последствия слов Хрущёва о кузькиной матери

Некорректный перевод высказывания Никиты Хрущёва о том, что он покажет США кузькину мать, едва не обернулся ядерной войной. Фото © Getty Images / Bettmann

Генсек СССР Никита Хрущёв на своих ошибках, очевидно, не учился… Уже в 1959 году на выступлении в ООН он пообещал показать американцам кузькину мать. Переводчик не сумел грамотно перевести эту идиому и сказал буквально: We shall show you Kuzka’s mother. А в США посчитали, что загадочная кузькина мать, должно быть, новое ядерное оружие СССР и Хрущёв грозится продемонстрировать его в действии. Буквально ещё немного — и СССР перестал бы существовать гораздо раньше 1991 года.

4. Два экземпляра Договора Вайтанги с разным переводом

Иногда ошибки перевода являются непреднамеренными, а иногда совершаются ради изменения истинного смысла. Показателен в этом отношении Договор Вайтанги, который подписали маори Новой Зеландии в 1840 году. Фактически этот документ означал превращение острова в британскую колонию.

Британцы и маори подписали два экземпляра договора, один — на английском, другой — на маори. Оба текста схожи, за исключением самой важной детали. Текст на маори гласит, что местные жители соглашаются на пребывание британцев на острове в обмен на постоянную защиту со стороны Британской империи. Английская — что маори переходят в подчинение британской короне в обмен на защиту со стороны Британской империи. Так что — уловка или договор?

5. Из-за ошибок в переводе Джимми Картер стал пошляком в глазах Польши и всего мира

Из-за неправильного перевода невинная фраза главы США Джимми Картера о том, насколько он счастлив посещению Польши, превратилась в пошлятину. Фото © Getty Images / Bettmann

В 1977 году выборы в США выиграл демократ Джимми Картер. В декабре он посетил Польшу и выступил с речью. Правда, существовала одна небольшая проблема — в Белом доме было 17 переводчиков, но польским никто не владел. Тогда для миссии был подключён внештатный сотрудник. В целом речь Картера была довольно доброжелательной. Он оценил Конституцию Польши и рассказал о планах США. Но в итоге небольшое выступление превратилось в катастрофу.

Переводчик тогда допустил множество серьёзнейших ошибок. Безобидная фраза When I left the United States ("Когда я уехал из США") превратилась в "Когда я навсегда покинул Соединённые Штаты". В контексте она была понята как "Я покинул США и приехал к вам жить". Опрометчивое заявление от президента другой страны.

Вместо фразы про большую ценность Конституции Польши 1791 года для прав человека поляки услышали, что их конституция смехотворна. Но апогеем абсурда стала фраза про мечты людей. Desires перевели по смыслу как "желание мужчины к женщине", поэтому фраза стала означать "я хочу заняться сексом с поляками".