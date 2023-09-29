Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и спикер Палаты общин Энтони Рота не могли не знать, что Ярослав Хунк (Гунько), которому оказывали почести в Парламенте страны, был членом дивизии СС "Галичина". Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В беседе с RT он упомянул, что Правительство Канады приняло девять тысяч нацистов СС "Галичина" после окончания Второй мировой войны.