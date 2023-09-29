"Заражены оправданием нацизма": Парламент Канады знал о чествовании эсэсовца, заявил эксперт
Научный директор РВИО Мягков: В Парламенте Канады знали, что чествуют нациста
Бывший член дивизии СС "Галичина" 98-летний Ярослав Хунк (Гунько) в Парламенте Канады. Обложка © YouTube / CTV News
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и спикер Палаты общин Энтони Рота не могли не знать, что Ярослав Хунк (Гунько), которому оказывали почести в Парламенте страны, был членом дивизии СС "Галичина". Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В беседе с RT он упомянул, что Правительство Канады приняло девять тысяч нацистов СС "Галичина" после окончания Второй мировой войны.
"Канадское общество уже тогда было заражено во многом этим оправданием нацизма", — объяснил Мягков, добавив, что в страну приехало практически вдвое меньше жертв холокоста — пять тысяч человек.
Напомним, мировой скандал разгорелся после того, как в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма". Правда, в тот момент, по всей видимости, канадского премьера это особо не волновало — и он вместе со всеми чествовал украинского эсэсовца.