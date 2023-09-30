Севший под Новосибирском A320 может покинуть поле своим ходом
ТАСС: Севший под Новосибирском A320 может взлететь с поля, когда оно замёрзнет
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Севший в Новосибирской области Airbus A320 "Уральских авиалиний" может покинуть поле своим ходом — взлететь по замёрзшей земле, заявил глава Убинского района региона Олег Конюк.
"Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлётно-посадочную полосу оставил и не пахал, выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить [для замерзания] <...> и взлететь", — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам чиновника, длины поля — 4,5 километра — хватит для взлёта лайнера. Причём также рассматриваются варианты разбора самолёта со снятием с него необходимых деталей и двигателя, а также перевозка судна на тралах — полуприцепах.
Конюк добавил, что к месту посадки уже доставлены детали для установки ограждения. На данный момент самолёт подняли и он "стоит на шпалах". Далее его "вывесят" и посмотрят, складываются ли шасси. Чиновник отметил, что на месте инцидента лайнер пробудет ещё два месяца.
Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший рейсом Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в районе села Убинское Новосибирской области. Перед этим пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решили садиться в Новосибирске, однако это произошло раньше — прямо в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело, следствие изъяло чёрные ящики и технические жидкости лайнера.