Севший под Новосибирском A320 может покинуть поле своим ходом

Севший в Новосибирской области Airbus A320 "Уральских авиалиний" может покинуть поле своим ходом — взлететь по замёрзшей земле, заявил глава Убинского района региона Олег Конюк.

"Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлётно-посадочную полосу оставил и не пахал, выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить [для замерзания] <...> и взлететь", — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, длины поля — 4,5 километра — хватит для взлёта лайнера. Причём также рассматриваются варианты разбора самолёта со снятием с него необходимых деталей и двигателя, а также перевозка судна на тралах — полуприцепах.