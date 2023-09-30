Лихач, сбивший людей на Большой Никитской в Москве, отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест Фарида Нурмаммедова, въехавшего на "мерседесе" в людей на Большой Никитской у здания ТАСС в Москве. Кадры из зала суда публикует SHOT.
Сбивший людей у здания ТАСС в Москве лихач отправлен под домашний арест. Видео © SHOT
Как пишет телеграм-канал, мера пресечения рассчитана до 29 ноября.
Напомним, минувшим вечером на Большой Никитской улице в центре Москвы "мерседес" вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пострадало шесть человек. Водителя сразу задержали, возбуждено уголовное дело. Лихачу грозит семь лет лишения свободы.
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