Бывший министр назвал Канаду убежищем для нацистов
Экс-министр юстиции Канады Котлер: Страна стала прибежищем для нацистов
Канада превратилась в убежище для военных преступников-нацистов. Такое заявление сделал в интервью телеканалу CTV бывший министр юстиции страны Ирвин Котлер, комментируя скандал с чествованием ветерана СС "Галичина" Ярослава Хунка в канадском Парламенте.
Котлер рассказал о том, что скандал в Парламенте посеял среди граждан страны тревогу. Также он задался вопросом насчёт того, как Хунке удалось попасть в Канаду и остаться безнаказанным за свои преступления. В понимании бывшего министра это говорит о том, что сразу несколько канадских правительств относились к своим обязанностям с безразличием и не выполняли их.
"В результате этого мы стали убежищем для нацистских военных преступников", — констатировал Котлер.
Резюмируя вопрос, он призвал канадские власти опубликовать данные о работе Комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде за 1985 год, когда проводилось расследование дел более чем 800 человек, которых обвиняли в военных преступлениях. При этом, по данным телеканала, большая часть записей об этом до сих пор остаётся засекреченой.
Напомним, мировой скандал разгорелся после того, как в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма". Правда, в тот момент, по всей видимости, канадского премьера это особо не волновало — и он вместе со всеми чествовал украинского эсэсовца.
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