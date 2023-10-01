Бывший министр назвал Канаду убежищем для нацистов

Канада превратилась в убежище для военных преступников-нацистов. Такое заявление сделал в интервью телеканалу CTV бывший министр юстиции страны Ирвин Котлер, комментируя скандал с чествованием ветерана СС "Галичина" Ярослава Хунка в канадском Парламенте.

Котлер рассказал о том, что скандал в Парламенте посеял среди граждан страны тревогу. Также он задался вопросом насчёт того, как Хунке удалось попасть в Канаду и остаться безнаказанным за свои преступления. В понимании бывшего министра это говорит о том, что сразу несколько канадских правительств относились к своим обязанностям с безразличием и не выполняли их.

"В результате этого мы стали убежищем для нацистских военных преступников", — констатировал Котлер.