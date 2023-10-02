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2 октября, 05:56

Приморский депутат лишился полномочий за присвоение звания родственнику

Депутата Дальнереченского городского округа Приморского края лишили полномочий за то, что он в апреле в нарушение антикоррупционного законодательства голосовал за присвоение своему родственнику звания почётного жителя муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Несмотря на наличие личной заинтересованности, должностное лицо не приняло мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а в нарушение антикоррупционного законодательства продолжило участие в голосовании по обозначенному в повестке вопросу", — говорится в опубликованном сообщении.

На основании информации прокуратуры губернатор Приморского края Олег Кожемяко направил в Думу заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, однако коллеги народного избранника приняли решение об отсутствии оснований для этого. Сам виновник отделался лишь предупреждением.

Не согласившись с этим, прокуратура вынесла протест, который был рассмотрен и удовлетворён. По результатам разбирательств незаконное решение о присвоении звания почётного жителя отменили, а сам депутат лишился полномочий.

По данным источника РИА "Новости", знакомого с ситуацией, речь идёт об уже бывшем депутате Арсене Оганисяне, а родственник, за которого тот проголосовал, — его отец.

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Семён Лиходеев / ТАСС

Матвей Константинов
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