Приморский депутат лишился полномочий за присвоение звания родственнику

Депутата Дальнереченского городского округа Приморского края лишили полномочий за то, что он в апреле в нарушение антикоррупционного законодательства голосовал за присвоение своему родственнику звания почётного жителя муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Несмотря на наличие личной заинтересованности, должностное лицо не приняло мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а в нарушение антикоррупционного законодательства продолжило участие в голосовании по обозначенному в повестке вопросу", — говорится в опубликованном сообщении.

На основании информации прокуратуры губернатор Приморского края Олег Кожемяко направил в Думу заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, однако коллеги народного избранника приняли решение об отсутствии оснований для этого. Сам виновник отделался лишь предупреждением.

Не согласившись с этим, прокуратура вынесла протест, который был рассмотрен и удовлетворён. По результатам разбирательств незаконное решение о присвоении звания почётного жителя отменили, а сам депутат лишился полномочий.