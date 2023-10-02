Молдавия, так и не отдавшая долг, больше не будет покупать газ у "Газпрома"
Глава Минэнерго Молдавии: Кишинёв больше не будет закупать газ у "Газпрома"
Молдавия решила больше не закупать газ у российской компании "Газпром". Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.
"Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями", — сказал он на Евроатлантическом форуме устойчивости.
Парликов уверяет, что Кишинёв будет получать газ "из альтернативных источников" на европейском рынке, да ещё и якобы по более низкой цене.
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Напомним, Кишинёв задолжал российской компании "Газпром" 709 миллионов долларов за поставки газа. Однако президент Молдавии Майя Санду уверенно заявляет, что у республики якобы нет никаких долгов. В сентябре 2023 года молдавские власти отказались оплатить всю сумму и заявили о намерениях оспорить большую часть долга в суде. А затем, по данным СМИ, Кишинёв просто предложил "Газпрому" простить все задолженности.
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