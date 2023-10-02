Молдавия, так и не отдавшая долг, больше не будет покупать газ у "Газпрома"

Молдавия решила больше не закупать газ у российской компании "Газпром". Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

"Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями", — сказал он на Евроатлантическом форуме устойчивости.