Назван главный кандидат на роль разрушителя единства Евросоюза по Украине изнутри

Политолог, автор канала "Политджойстик" и профессор Высшей школы экономики Марат Баширов прокомментировал слова Роберта Фицо — лидера победившей на выборах в Словакии партии "Направление — социальная демократия", который допустил отказ от поставок военного оборудования на Украину. Заявление обеспокоило Евросоюз, учитывая военное значение Словакии, высказался политолог в эфире радио "Комсомольская правда".

Дело в том, что Словакия в Евросоюзе может противостоять позиции Польши и других стран, которые агрессивно настроены против России. Баширов считает, что это способно разрушить единство ЕС.