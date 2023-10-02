Назван главный кандидат на роль разрушителя единства Евросоюза по Украине изнутри
Политолог Баширов: Влияние Словакии может противостоять позиции Польши в ЕС
Политолог, автор канала "Политджойстик" и профессор Высшей школы экономики Марат Баширов прокомментировал слова Роберта Фицо — лидера победившей на выборах в Словакии партии "Направление — социальная демократия", который допустил отказ от поставок военного оборудования на Украину. Заявление обеспокоило Евросоюз, учитывая военное значение Словакии, высказался политолог в эфире радио "Комсомольская правда".
Дело в том, что Словакия в Евросоюзе может противостоять позиции Польши и других стран, которые агрессивно настроены против России. Баширов считает, что это способно разрушить единство ЕС.
По словам эксперта, теперь выборы в Польше станут ключевым моментом. Баширов обратил внимание на нарастание тревоги внутри Европы. На это, к примеру, указывают митинги против правительства в Варшаве, где прошла масштабная акция оппозиции "Марш миллиона сердец".
Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо пообещал устроить мирные переговоры по Украине. А в США предупредили, что ВСУ больше не дождутся оружия от Словакии. В Кремле же отреагировали на заявления Запада о "пророссийском" Фицо, отметив, что в Европе называют таким каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны.
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