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2 октября, 17:03

Назван главный кандидат на роль разрушителя единства Евросоюза по Украине изнутри

Политолог Баширов: Влияние Словакии может противостоять позиции Польши в ЕС

Политолог, автор канала "Политджойстик" и профессор Высшей школы экономики Марат Баширов прокомментировал слова Роберта Фицо — лидера победившей на выборах в Словакии партии "Направление — социальная демократия", который допустил отказ от поставок военного оборудования на Украину. Заявление обеспокоило Евросоюз, учитывая военное значение Словакии, высказался политолог в эфире радио "Комсомольская правда".

Дело в том, что Словакия в Евросоюзе может противостоять позиции Польши и других стран, которые агрессивно настроены против России. Баширов считает, что это способно разрушить единство ЕС.

По словам эксперта, теперь выборы в Польше станут ключевым моментом. Баширов обратил внимание на нарастание тревоги внутри Европы. На это, к примеру, указывают митинги против правительства в Варшаве, где прошла масштабная акция оппозиции "Марш миллиона сердец".

В Кремле отреагировали на победу "пророссийских" сил на выборах в Словакии

В Кремле отреагировали на победу "пророссийских" сил на выборах в Словакии

Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо пообещал устроить мирные переговоры по Украине. А в США предупредили, что ВСУ больше не дождутся оружия от Словакии. В Кремле же отреагировали на заявления Запада о "пророссийском" Фицо, отметив, что в Европе называют таким каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны.

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Александра Мышляева
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