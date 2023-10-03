В ГД предупредили россиян о рисках после ратификации Арменией Римского статута

Ратификация Римского статута в Армении — политический шаг в сторону западных стран, который создаёт риски для россиян. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа. По его мнению, попытки Еревана объяснить, что это не имеет отношения к России, являются абсурдными.

"Есть определённые риски для российских граждан. При каких-то действиях против них теперь появится ссылка на международные обязательства. Армения будет действовать под их диктовку, опираясь на положения МУС", — отметил Чепа в беседе с "Лентой.ру".