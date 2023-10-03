В ГД предупредили россиян о рисках после ратификации Арменией Римского статута
Депутат Чепа: Ратификация Римского статута Арменией создаёт риски для россиян
Ратификация Римского статута в Армении — политический шаг в сторону западных стран, который создаёт риски для россиян. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа. По его мнению, попытки Еревана объяснить, что это не имеет отношения к России, являются абсурдными.
"Есть определённые риски для российских граждан. При каких-то действиях против них теперь появится ссылка на международные обязательства. Армения будет действовать под их диктовку, опираясь на положения МУС", — отметил Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Депутат добавил, что ратификация статута была важна для того, чтобы показать сближение позиции Армении с Западом. При этом, по словам парламентария, в Ереване многие против непоследовательной политики, которую проводит премьер Никол Пашинян. Речь идёт о попытках разрушить многовековые отношения и действиях, которые приводят к дестабилизации.
Как сообщал Лайф, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его ещё в 1999-м. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. И только в марте 2023 года — после выдачи МУС "ордера" на "арест" президента РФ Владимира Путина — инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При ратификации документа президент РФ должен быть задержан в случае посещения Армении. Недавно Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения этого вопроса, однако не учёл позиции РФ.
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