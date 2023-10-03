"Недружественный шаг": В Совфеде оценили ратификацию Арменией Римского статута

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является недружественным шагом в сторону России. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Сегодня Армения совершила очевидно недружественный шаг в отношении Российской Федерации, подчинив собственную правовую систему политизированной квазисудебной организации, которая ведёт с Россией политическую войну без правил", — написал сенатор в телеграм-канале.