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3 октября, 12:00

"Недружественный шаг": В Совфеде оценили ратификацию Арменией Римского статута

Клишас назвал недружественным шагом ратификацию Арменией Римского статута

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является недружественным шагом в сторону России. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Сегодня Армения совершила очевидно недружественный шаг в отношении Российской Федерации, подчинив собственную правовую систему политизированной квазисудебной организации, которая ведёт с Россией политическую войну без правил", — написал сенатор в телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его ещё в 1999-м. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. И только в марте 2023 года — после выдачи МУС "ордера" на "арест" президента РФ Владимира Путина — инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При ратификации документа президент РФ должен быть задержан в случае посещения Армении. Недавно Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения этого вопроса, но не учёл позицию РФ.

Политолог дал прогноз по отношениям РФ и Армении после ратификации парламентом Римского статута

Политолог дал прогноз по отношениям РФ и Армении после ратификации парламентом Римского статута

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LIFE

Наталья Исакова
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