Песков рассказал, что было предтечей ситуации вокруг Карабаха

Предтечей текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха стало то, что армянский премьер Никол Пашинян сам решил признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, реагируя на критику Еревана по поводу двустороннего сотрудничества с РФ и механизмов ОДКБ.

"Что касается рассуждений относительно Карабаха, то здесь надо помнить о решении Пашиняна, которое он принял в Праге и признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Соответственно, он признал территорию Карабаха территорией Азербайджана", — пояснил Песков в беседе с журналистами.