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3 октября, 12:20

Песков рассказал, что было предтечей ситуации вокруг Карабаха

Песков: Предтечей ситуации вокруг Карабаха стало решение Пашиняна

Предтечей текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха стало то, что армянский премьер Никол Пашинян сам решил признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, реагируя на критику Еревана по поводу двустороннего сотрудничества с РФ и механизмов ОДКБ.

"Что касается рассуждений относительно Карабаха, то здесь надо помнить о решении Пашиняна, которое он принял в Праге и признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Соответственно, он признал территорию Карабаха территорией Азербайджана", — пояснил Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что Россия переживает за карабахских армян и следит за соблюдением их прав и безопасности Азербайджаном. Кроме того, Москва продолжает оказывать гуманитарную помощь.

В Кремле прокомментировали выпады Пашиняна в адрес ОДКБ

В Кремле прокомментировали выпады Пашиняна в адрес ОДКБ

Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. 28 сентября глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. После всех событий армянское население начало покидать территорию региона: в Армению уже въехало более 100 тысяч вынужденных переселенцев.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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