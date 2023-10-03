В Московском зоопарке рассказали, когда откроются глаза у детёныша панд Жуи и Диндин

Примерно через пять дней у детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка откроются глаза. К такому выводу пришли специалисты после очередного планового осмотра. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. По её словам, мама и малышка чувствуют себя хорошо. Вес детёныша составляет 1985 граммов, длина без хвоста — 37,5 сантиметра, а с хвостом — 44,1 сантиметра.