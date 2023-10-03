В Московском зоопарке рассказали, когда откроются глаза у детёныша панд Жуи и Диндин
Московский зоопарк: Глаза детёныша панды Диндин откроются через пять дней
Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Примерно через пять дней у детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка откроются глаза. К такому выводу пришли специалисты после очередного планового осмотра. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. По её словам, мама и малышка чувствуют себя хорошо. Вес детёныша составляет 1985 граммов, длина без хвоста — 37,5 сантиметра, а с хвостом — 44,1 сантиметра.
"Сегодня был плановый осмотр малышки. Глазки должны открыться примерно через пять дней", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, в Московском зоопарке панды Жуи и Диндин дали потомство. По словам зоологов, это событие уникально. Пол детёныша объявили через месяц после рождения, это оказалась самка. Диндин показывает себя как заботливая мама, она не отходит от своего малыша.