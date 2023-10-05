В Канаде извинились за представление эсэсовца к высшей награде
В Канаде извинились за награждение экс-члена СС "Галичина" Саварина в 1987 году
Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон извинился за награждение украинского эсэсовца Питера Саварина. Как сообщает телеканал CTV, бывший член дивизии СС "Галичина" в 1987 году был представлен к высшей государственной награде — ордену Канады.
"Мы с глубоким сожалением признаём, что Питер Саварин был представлен к ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение", — заявила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре.
По данным канала, Саварин во времена Великой Отечественной войны служил в рядах дивизии СС "Галичина" и спустя время сбежал в Канаду, как и Ярослав Хунка. Некоторые интернет-источники указывают Саварина как "канадского юриста украинского происхождения" и экс-ректора Университета Альберты. Он умер в апреле 2017 года в возрасте 91 года.
Ранее Лайф писал о скандале, который разгорелся после того, как в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунька) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма". Правда, в тот момент, по всей видимости, канадского премьера это особо не волновало — и он вместе со всеми чествовал украинского эсэсовца.
Unsplash