В Канаде извинились за представление эсэсовца к высшей награде

Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон извинился за награждение украинского эсэсовца Питера Саварина. Как сообщает телеканал CTV, бывший член дивизии СС "Галичина" в 1987 году был представлен к высшей государственной награде — ордену Канады.

"Мы с глубоким сожалением признаём, что Питер Саварин был представлен к ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение", — заявила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре.