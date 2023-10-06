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6 октября, 10:40

Песков сообщил, что уровень международного интереса к "Валдаю" остался высоким

Другие страны, как и прежде, заинтересованы в участии в российском форуме "Валдай", несмотря на уменьшение количества участников из недружественных государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Интерес по-прежнему большой, интерес международный. Но, конечно, композиция участников иногда претерпевает изменения", — подчеркнул он.

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Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Валдай". Он подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Кроме того, глава государства указал на необходимость строительства нового мира, заявил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут, и пошутил, что профессия плотника поможет ему в расширении окон для диалога между странами.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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