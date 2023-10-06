Песков сообщил, что уровень международного интереса к "Валдаю" остался высоким
Другие страны, как и прежде, заинтересованы в участии в российском форуме "Валдай", несмотря на уменьшение количества участников из недружественных государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Интерес по-прежнему большой, интерес международный. Но, конечно, композиция участников иногда претерпевает изменения", — подчеркнул он.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Валдай". Он подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Кроме того, глава государства указал на необходимость строительства нового мира, заявил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут, и пошутил, что профессия плотника поможет ему в расширении окон для диалога между странами.
LIFE / Павел Баранов