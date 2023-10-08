Медведчук: Путин представил на "Валдае" систему нового мироустройства

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на "Валдае" представил политическую систему, которая надолго определит параметры мироустройства. Об этом в колонке для "Смотрим.ру" пишет экс-лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, возглавивший движение "Другая Украина".

По его словам, речь российского лидера застала Запад врасплох, потому что там ожидали от него угроз и громких заявлений, а на деле всё было намного серьёзнее.

"Западная система информации совершенно не приучена анализировать что-либо подобное, поскольку рассчитана на эмоциональное воздействие и быструю смену картинки. А тут представили не картинку, а целую политическую систему, которая надолго определит параметры современного мироустройства", — отметил политик.

Медведчук указал, что на Западе нет политиков, способных ответить Владимиру Владимировичу в том же ключе. Так, на подобное — лексику и понятия — не годятся ни канцлер ФРГ Олаф Шольц, ни президент США Джо Байден, ни его французский коллега Эмманюэль Макрон, ни председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик подчеркнул, что после окончания холодной войны западная политическая школа серьёзно деградировала. Однако отвечать Путину всё равно придётся, хоть пока политики и не смогли сделать это.

Медведчук указал, что сейчас, возможно, многие не признают этого, но речь российского лидера "открыла новую страницу в мировой политике, и времени для понимания этого у западных политиков осталось не так уж много".