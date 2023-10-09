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9 октября, 15:27

Гребенщиков* ответил на вопрос, как сейчас в Израиле

Лидер "Аквариума" Гребенщиков* заявил, что никогда не жил в Израиле

Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* заявил, что не живёт и никогда не жил в Израиле. Так музыкант ответил на просьбу прокомментировать последние события в этой стране.

"Я никогда не жил в Израиле", — приводит слова Гребенщикова* Daily Storm.

Борис Гребенщиков* покинул Россию весной прошлого года. Точное место его жительства сейчас неизвестно, но ранее артист отмечал, что ему комфортно работать в Великобритании. Недавно в РФ предложили оштрафовать Гребенщикова* за то, что он оскорбляет россиян из-за рубежа, называя их быдлом.

Напомним, 7 октября произошло серьёзное обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Радикальное движение ХАМАС запустило тысячи ракет по еврейскому государству. На этом фоне многие звёзды шоу-бизнеса, в том числе российские, стали отменять свои концерты в Израиле. А уехавшие в страну после начала СВО звёзды пытаются поддержать свою родину, но воевать за неё не хотят.

Слепаков* назвал себя частью народа Израиля и заявил, что евреи выстоят

Слепаков* назвал себя частью народа Израиля и заявил, что евреи выстоят

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Руслан Шамуков

Никита Никонов
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