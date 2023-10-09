Гребенщиков* ответил на вопрос, как сейчас в Израиле

Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* заявил, что не живёт и никогда не жил в Израиле. Так музыкант ответил на просьбу прокомментировать последние события в этой стране.

"Я никогда не жил в Израиле", — приводит слова Гребенщикова* Daily Storm.

Борис Гребенщиков* покинул Россию весной прошлого года. Точное место его жительства сейчас неизвестно, но ранее артист отмечал, что ему комфортно работать в Великобритании. Недавно в РФ предложили оштрафовать Гребенщикова* за то, что он оскорбляет россиян из-за рубежа, называя их быдлом.