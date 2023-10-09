Гребенщиков* ответил на вопрос, как сейчас в Израиле
Лидер "Аквариума" Гребенщиков* заявил, что никогда не жил в Израиле
Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* заявил, что не живёт и никогда не жил в Израиле. Так музыкант ответил на просьбу прокомментировать последние события в этой стране.
"Я никогда не жил в Израиле", — приводит слова Гребенщикова* Daily Storm.
Борис Гребенщиков* покинул Россию весной прошлого года. Точное место его жительства сейчас неизвестно, но ранее артист отмечал, что ему комфортно работать в Великобритании. Недавно в РФ предложили оштрафовать Гребенщикова* за то, что он оскорбляет россиян из-за рубежа, называя их быдлом.
Напомним, 7 октября произошло серьёзное обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Радикальное движение ХАМАС запустило тысячи ракет по еврейскому государству. На этом фоне многие звёзды шоу-бизнеса, в том числе российские, стали отменять свои концерты в Израиле. А уехавшие в страну после начала СВО звёзды пытаются поддержать свою родину, но воевать за неё не хотят.
* Внесён в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Руслан Шамуков