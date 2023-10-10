"Бьют по "дороге жизни": Израиль обвинили в этнических чистках
Политолог Перла: Обстреливая КПП Рафиах, Израиль уничтожает "дорогу жизни"
Своими ударами по контрольно-пропускному пункту (КПП) Рафиах на границе сектора Газа с Египтом Израиль уничтожает "дорогу жизни", по которой пытаются спастись мирные жители. Об этом написал политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. По его мнению, израильской стратегией победы над радикальным движением ХАМАС оказалась этническая чистка, в которой рискуют погибнуть два миллиона человек.
Политический обозреватель отметил, что различные "защитники Израиля и гуманизма" называют своих противников зверьми в человеческом обличье и совершенно не церемонятся с ними, заручившись поддержкой США и "прогрессивного человечества".
"А мы удивлялись, что ж они так вяло на обстрелы Донецка реагируют. А это нормально для них совершенно. Подумаешь, пару миллионов убить и голодом уморить. Во имя высшей расы", — подчеркнул Перла.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. Движение ХАМАС и израильская армия на данный момент находятся в состоянии войны. Число жертв конфликта с обеих сторон идёт на сотни. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики палестинского радикального движения ХАМАС Джавада Абу Шамала. Также в результате ударов Израиля погиб ещё один высокопоставленный член ХАМАС.
Getty Images / Anadolu Agency / Belal Khaled