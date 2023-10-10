"Бьют по "дороге жизни": Израиль обвинили в этнических чистках

Своими ударами по контрольно-пропускному пункту (КПП) Рафиах на границе сектора Газа с Египтом Израиль уничтожает "дорогу жизни", по которой пытаются спастись мирные жители. Об этом написал политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. По его мнению, израильской стратегией победы над радикальным движением ХАМАС оказалась этническая чистка, в которой рискуют погибнуть два миллиона человек.

Политический обозреватель отметил, что различные "защитники Израиля и гуманизма" называют своих противников зверьми в человеческом обличье и совершенно не церемонятся с ними, заручившись поддержкой США и "прогрессивного человечества".