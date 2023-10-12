Опубликованы эффектные кадры работы "Железного купола" в израильском Ашкелоне
В Сети появилось видео работы "Железного купола" в израильском Ашкелоне
Боевики палестинского радикального движения ХАМАС ведут массированный обстрел Израиля: за последние часы было выпущено несколько десятков ракет. Атаку отражает тактическая система ПРО "Железный купол", кадры работы которой появились в Сети.
Кадры работы "Железного купола" в израильском Ашкелоне. Видео © X / Akhbar Al Aan
На опубликованных кадрах видно, как небо над израильским Ашкелоном наполнилось яркими залпами, свидетельствующими о работе "Железного купола". Стоит заметить, что, по последним данным, по территории Израиля за дни конфликта было выпущено по меньшей мере 4969 ракет.
Сразу же после нападения боевиков ХАМАС Израиль обратился к Вашингтону с просьбой пополнить запасы противоракет для системы обороны "Железный купол" и других боеприпасов. На днях Тель-Авив их получил.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. Участники конфликта несут серьёзные потери: погибло больше тысячи человек с каждой стороны.
X / Akhbar Al Aan