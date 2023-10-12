Опубликованы эффектные кадры работы "Железного купола" в израильском Ашкелоне

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС ведут массированный обстрел Израиля: за последние часы было выпущено несколько десятков ракет. Атаку отражает тактическая система ПРО "Железный купол", кадры работы которой появились в Сети.

Кадры работы "Железного купола" в израильском Ашкелоне. Видео © X / Akhbar Al Aan

На опубликованных кадрах видно, как небо над израильским Ашкелоном наполнилось яркими залпами, свидетельствующими о работе "Железного купола". Стоит заметить, что, по последним данным, по территории Израиля за дни конфликта было выпущено по меньшей мере 4969 ракет.